5 октября в восьмом туре испанской Ла Лиги сыграют «Эспаньол» и «Бетис». Начало встречи — в 19:30 мск.
«Эспаньол»
Турнирное положение: «Эспаньол» после семи поединков испанской Ла Лиги имеет 12 баллов в активе и находится в верхней части таблицы.
Команда занимает седьмую позицию, лишь по дополнительным показателям отставая от зоны еврокубков (топ-6), которую замыкает нынешний соперник, а также на один балл — от зоны Лиги чемпионов (топ-4).
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках седьмого тура национального чемпионата клуб из Барселоны на чужом поле разошелся мировой с «Жироной» (0:0).
Перед этим в шестом туре чемпионата Испании каталонский коллектив также набрал один балл, когда теперь с результатом 2:2 в домашних стенах сыграл вничью с «Валенсией».
Не сыграют: травмирован — Кабрера, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Ла Лигу, «Эспаньол» ни разу не выиграл при двух ничьих и одном поражении.
Это сулит хозяевам не лучшие шансы на три балла, тем не менее, они все же немалы, если учесть примерно тот же класс, что и у соперника, а также фактор своего поля.
Пере Милья — лучший бомбардир команды в новом сезоне Ла Лиги с тремя голами.
«Бетис»
Турнирное положение: «Бетис» после семи поединков испанской Ла Лиги имеет 12 баллов в активе и находится в верхней половине таблицы.
Команда занимает шестую позицию в зоне еврокубков (топ-6) и на один балл отстает от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также только по дополнительным показателям опережает нынешнего соперника.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках второго тура основного этапа Лиги Европы клуб из Севильи на чужом поле одержал победу над «Лудогорцем» (2:0).
Перед этим в седьмом туре испанского первенства коллектив также набрал максимум баллов, когда уже в домашних стенах был сильнее «Осасуны» с аналогичным результатом 2:0.
Не сыграют: травмирован — Бартра, Деосса, Иско и Льоренте, вызван в молодежную сборную — Пабло Гарсия, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Бетис» ни разу не проиграл при трех победах и двух ничьих.
Такая форма сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на один балл, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть текущие проблемы в игре соперника.
Кучо — лучший бомбардир команды в новом сезоне Ла Лиги с тремя голами.
Статистика для ставок
- в шести из девяти последних матчей «Эспаньола» забивали больше 2,5 голов
- в четырех из шести последних матчей «Бетиса» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Бетис» выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Эспаньол» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.60. Ничья — в 3.40, выигрыш «Бетиса» — в 2.70.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.82 и 1.98.
Прогноз: в шести из девяти последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех последних домашних поединках.
Такой же сценарий был реализован и в четырех из шести последних матчей гостей.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.82.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из шести последних матчей «Бетиса».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.07