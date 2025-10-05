прогноз на матч Ла Лиги и ставка за 1.82

5 октября в восьмом туре испанской Ла Лиги сыграют «Эспаньол» и «Бетис». Начало встречи — в 19:30 мск.

«Эспаньол»

Турнирное положение: «Эспаньол» после семи поединков испанской Ла Лиги имеет 12 баллов в активе и находится в верхней части таблицы.

Команда занимает седьмую позицию, лишь по дополнительным показателям отставая от зоны еврокубков (топ-6), которую замыкает нынешний соперник, а также на один балл — от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках седьмого тура национального чемпионата клуб из Барселоны на чужом поле разошелся мировой с «Жироной» (0:0).

Перед этим в шестом туре чемпионата Испании каталонский коллектив также набрал один балл, когда теперь с результатом 2:2 в домашних стенах сыграл вничью с «Валенсией».

Не сыграют: травмирован — Кабрера, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Ла Лигу, «Эспаньол» ни разу не выиграл при двух ничьих и одном поражении.

Это сулит хозяевам не лучшие шансы на три балла, тем не менее, они все же немалы, если учесть примерно тот же класс, что и у соперника, а также фактор своего поля.

Пере Милья — лучший бомбардир команды в новом сезоне Ла Лиги с тремя голами.

«Бетис»

Турнирное положение: «Бетис» после семи поединков испанской Ла Лиги имеет 12 баллов в активе и находится в верхней половине таблицы.

Команда занимает шестую позицию в зоне еврокубков (топ-6) и на один балл отстает от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также только по дополнительным показателям опережает нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках второго тура основного этапа Лиги Европы клуб из Севильи на чужом поле одержал победу над «Лудогорцем» (2:0).

Перед этим в седьмом туре испанского первенства коллектив также набрал максимум баллов, когда уже в домашних стенах был сильнее «Осасуны» с аналогичным результатом 2:0.

Не сыграют: травмирован — Бартра, Деосса, Иско и Льоренте, вызван в молодежную сборную — Пабло Гарсия, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Бетис» ни разу не проиграл при трех победах и двух ничьих.

Такая форма сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на один балл, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть текущие проблемы в игре соперника.

Кучо — лучший бомбардир команды в новом сезоне Ла Лиги с тремя голами.

Статистика для ставок

в шести из девяти последних матчей «Эспаньола» забивали больше 2,5 голов

в четырех из шести последних матчей «Бетиса» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Бетис» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Эспаньол» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.60. Ничья — в 3.40, выигрыш «Бетиса» — в 2.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.82 и 1.98.

Прогноз: в шести из девяти последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех последних домашних поединках.

Такой же сценарий был реализован и в четырех из шести последних матчей гостей.

1.82 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.82 на матч «Эспаньол» — «Бетис» позволит вывести на карту выигрыш 820₽, общая выплата — 1820₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из шести последних матчей «Бетиса».

2.07 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч «Эспаньол» — «Бетис» принесёт прибыль 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.07