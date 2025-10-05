прогноз на матч Примеры, ставка за 1.80

5 октября в 8-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Сельта» и «Атлетико». Начало встречи — в 22:00 мск.

«Сельта»

Турнирное положение: В таблице Примеры «Сельта» находится рядом с зоной вылета. В активе команды лишь 5 очков.

У «Сельты» в семи встречах пять ничьих и два поражения. Команда еще ни разу не побеждала в чемпионате Испании-2025/26. Разница мячей составляет 6-9.

Последние матчи: «Сельта» на этой неделе порадовала поклонников в матче Лиги Европы. Команда из Виго дома победила ПАОК со счетом 3:1.

Интересно, что с 23 августа по 21 сентября «Сельта» пять раз кряду сыграла вничью в Ла Лиге. Все эти встречи завершились с одинаковым счетом — 1:1.

Состояние команды: В Примере «Сельта» никак не может победить. Команда стремится поскорее улучшить ситуацию. Иначе есть риск оказаться в зоне вылета, откуда потом будет очень непросто выбраться.

Букмекеры не верят в успех хозяев поля. «Сельта» на своем поле вряд ли остановит «Атлетико». Для команды из Виго даже ничейный результат будет считаться большим успехом.

«Атлетико»

Турнирное положение: В таблице Примеры «Атлетико» располагается на 5-й позиции. Клуб записал в актив 12 очков в семи играх.

«Атлетико» добился трех побед, трижды сыграл вничью и один раз уступил. Мадридская команда забила 14 голов и пропустила 9 мячей.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Последние матчи: В конце сентября «Атлетико» серьезно прибавил. Очень эффектным получился разгром мадридского «Реала» в дерби. Подопечные Диего Симеоне победили «сливочных» со счетом 5:2.

Затем «Атлетико» снова крупно выиграл — на этот раз в Лиге чемпионов. «Матрасники» дома взяли верх над немецким «Айнтрахтом» 5:1.

Состояние команды: У «Атлетико» трехматчевая победная серия. У мадридцев очень хорошие шансы снова выиграть.

Команда Симеоне не уступает с 17 сентября. Тогда выезд в Ливерпуль в Лиге чемпионов обернулся неудачей — 2:3. Беспроигрышная серия «Атлетико» на данный момент составляет 4 матча.

В 2025 году команды уже встречались. 15 февраля в Мадриде «Атлетико» и «Сельта» не выявили сильнейшего, сыграв вничью 1:1.

Статистика для ставок

«Сельта» в чемпионате Испании-2025/26 еще ни разу не победила

Беспроигрышная серия «Атлетико» на данный момент составляет 4 матча

15 февраля 2025 года команды в Мадриде сыграли вничью 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Сельты» дают 4.45, а на «Атлетико» — 1.80, ничью букмекеры оценивают в 3.85.

Тотал меньше 2,5 идет за 1.94, а тотал больше 2,5 можно взять за 1.92.

Прогноз: «Атлетико» выиграл три матча подряд и надеется победить снова. Вряд ли у «матрасников» возникнут проблемы в Виго. «Сельта» находится в плохой форме.

1.80 Победа «Атлетико» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Сельта» — «Атлетико» принесёт чистый выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: победа «Атлетико» за 1.80.

Прогноз: Еще один прогноз, что оба клуба будут активными в атаке и смогут забить друг другу.

1.85 Обе команды забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Сельта» — «Атлетико» принесёт прибыль 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: обе команды забьют за 1.85.