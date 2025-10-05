В воскресенье, 5 октября, состоится матч 8-го тура чемпионата Испании, в котором «Сельта» примет «Атлетико». Начало игры — в 22:00 мск. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча

68' ГОЛ! Яго Аспас выводит игру на равный счёт — 1:1! Оскар Мингеса сделал отличную подачу, Борха Иглесиас пробил, но Ян Облак отбил мяч. Аспас вовремя оказался на добивании и отправил мяч в ворота!

67' Отличный момент был у Борхи Иглесиаса — получив мяч в штрафной, он пробил в створ, но вратарь совершил впечатляющее спасение.

66' Борха Иглесиас настолько активно выражал своё недовольство судейством Сезара Сото Градо, что арбитр был вынужден наказать футболиста.

65' В «Сельте» происходят две замены: Ферран Ютгла и Уиллиот Сведберг покидают поле, их места займут Яго Аспас и Бриан Сарагоса.

63' Потеря мяча Симеоне в центре поля произошла из-за неудачной обработки, однако грамотные действия его коллег по команде позволили «Атлетико» моментально вернуть владение.

61' Уго Альварес исполнил техничный заброс в штрафную, тем не менее защитники «Атлетико» грамотно сыграли на выходе, отправив мяч в безопасную зону.

Статистика матча 2 Удары в створ 1 5 Удары мимо 3 54 Владение мячом 46 2 Угловые удары 0 0 Офсайды 1 6 Фолы 5

59' Дамиан Родригес не смог попасть в створ ворот — его удар прошёл значительно выше цели!

57' Ферран Жутгла попытался создать момент для «Сельты» подачей с правого фланга, но Ян Облак уверенно поймал мяч.

55' Замена в составе «Сельты»: Фран Бельтран уходит, уступая место Уго Альваресу.

53' Серхио Каррейра выполнил подачу в штрафную, но оборона противника не позволила создать опасный момент.

50' В центральной зоне поля Франсиско Пейнадо совершил фол, потянув Пабло Барриоса за футболку.

48' Коке сделал острый пас, но внимательная оборона противника не позволила создать голевой момент.

46' Происходит замена в составе «Атлетико»: вместо Гризманна на поле появится Хавьер Галан.

45+2' Первый тайм окончен! Счёт 0:1 в пользу «Атлетико»!

45' К первому тайму добавлено 2 минуты.

44' Антуан Гризманн выполнил опасный удар из угла штрафной, но соперник успел заблокировать его попытку.

42' Борха Иглесиас безупречно обработал передачу и незамедлительно пробил, но Ян Облак совершил впечатляющий прыжок, спасая команду!

40' В штрафной площади Борха Иглесиас опередил всех защитников, но его точный удар в центр ворот был отражён бдительным Яном Облаком.

38' Ленгле из «Атлетико» проявил излишнюю агрессию, за что получил второе предупреждение и был удалён с поля.

36' Антуан Гризманн выполнил точную разрезающую передачу на Альвареса, который открывался для выхода на вратаря, но защитник «Сельты» оказался расторопнее.

34' Николас Гонсалес имел отличный шанс забить, но его удар после хорошего паса оказался неточным.

32' Иглесиас получил мяч в выгодной позиции, однако его попытка удара завершилась рикошетом от соперника.

31' Вратарь без труда справился с попыткой Давида Ганцко, который, не встретив сопротивления, пробил в центр ворот.

29' Проникающий пас Оскара Мингесы нашёл Борху Иглесиаса в центре штрафной, но нападающий не смог реализовать перспективную ситуацию.

27' На территории соперника Хави Родригес допустил нарушение, неудачно пытаясь отработать против Льоренте.

25' Оскар Мингеса исполнил стандарт из глубины поля, но атака «Сельты» не создала реальной угрозы воротам.

23' Клеман Ленгле вынужден принять желтое предупреждение.

20' Давид Ганцко не справился с обработкой мяча после точной передачи, что привело к потере владения для «Атлетико» — аут для команды.

18' Джулиано Симеоне имел стопроцентный шанс забить, но его удар после прострела оказался катастрофически неточным — мяч пролетел в стороне от ворот.

16' Хулиан Альварес мог получить мяч в перспективной атаке, но Коке не смог выполнить точный низовой пас.

14' Навес Серхио Каррейры был успешно нейтрализован обороной.

12' Игроки «Атлетико» перешли на более спокойный стиль игры, что делает ситуацию крайне непростой для соперника.

10' Франсиско Пейнадо попытался создать момент у ворот соперника с углового, но Клеман Ленгле своевременно среагировал и выбил мяч.

08' Маркос Алонсо попытался разыграть угловой в пользу своей команды, но мяч затерялся среди защитников.

06' Автогол! Карл Старфельт приносит «Атлетико» преимущество — 1:0! Пабло Барриос выполнил отличный прострел с правого фланга, а Старфельт срезал мяч в свои ворота.

04' Получив пас в выгодной позиции, Пабло Барриос мог угрожать воротам, однако защитник соперника блестяще справился с ситуацией.

02' Борха Иглесиас продемонстрировал технику игры головой, но его удар оказался неточным — мяч прошёл рядом с правой штангой.

01' В сегодняшнем матче «Сельта» примет на домашнем стадионе «Атлетико». Хозяева разыгрывают мяч с центра поля. Матч начался!

До матча

21:50 Арбитром сегодняшней встречи будет Сесар Сото Градо из Испании.

21:40 Команды встретятся между собой в Виго на стадионе «Балайдос», который вмещает в себя 24 791 болельщиков.

«Сельта»

«Сельта» из Виго подходит к важному матчу 8-го тура Ла Лиги в непростом положении. После семи сыгранных матчей команда находится в зоне аутсайдеров турнирной таблицы, располагаясь на 18-й строчке с пятью очками в активе. Ситуация осложняется тем, что «кельты» до сих пор не одержали ни одной победы в чемпионате.

В чемпионате дела у команды идут не лучшим образом. В семи матчах чемпионата «Сельта» пять раз сыграла вничью и дважды потерпела поражение. Особенно показательной стала серия из пяти подряд ничьих с одинаковым счётом 1:1, которая длилась с конца августа по начало октября. При этом разница забитых и пропущенных мячей у команды отрицательная — 6:9.

Однако не всё так плохо. На международной арене «Сельта» показывает более убедительную игру. На этой неделе команда порадовала своих болельщиков уверенной победой над греческим ПАОКом в домашнем матче Лиги Европы со счётом 3:1. Этот успех вселяет надежду в сердца фанатов и может стать отправной точкой для улучшения результатов в чемпионате.

В составе команды произошли некоторые изменения. Ушли ключевые игроки Йорген Ларсен и Фер Лопес, которые перешли в «Вулверхэмптон». Однако тренер Клаудио Хиральдес делает ставку на молодых футболистов, которые быстро заняли освободившиеся позиции. Капитаном команды остаётся опытный 38-летний нападающий Яго Аспас.

Травмы также вносят свои коррективы. В лазарете находится шведский защитник Карл Старфельт, а также ряд других игроков, включая Серхио Каррейру и Михайло Ристича.

Предстоящий матч против «Атлетико» будет крайне сложным для «Сельты». Букмекеры не верят в успех команды из Виго, и даже ничья может считаться хорошим результатом. Однако футболисты «Сельты» будут бороться до конца, чтобы улучшить своё турнирное положение и избежать попадания в зону вылета.

«Атлетико»

«Атлетико» подходит к матчу 8-го тура Ла Лиги в хорошем настроении и с серьёзными амбициями. Команда Диего Симеоне сейчас находится на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании, имея в своём активе 12 очков после семи сыгранных матчей.

В текущем сезоне «матрасники» демонстрируют довольно сбалансированную игру: три победы, три ничьи и одно поражение. При этом команда показывает довольно результативный футбол, забивая в среднем около двух мячей за матч. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 14:9.

Особенно впечатляющим выдался конец сентября, когда «Атлетико» провёл серию великолепных матчей. Кульминацией стал потрясающий разгром мадридского «Реала» в принципиальном дерби со счётом 5:2. Эта победа показала, что команда находится в отличной форме и готова бороться за самые высокие места.

Продолжая успешную серию, «Атлетико» выдал ещё один яркий матч в Лиге чемпионов, где дома разгромил франкфуртский «Айнтрахт» со счётом 5:1. Сейчас у команды трёхматчевая победная серия, а беспроигрышная составляет уже четыре матча.

Стоит отметить, что команды уже встречались в этом сезоне. 15 февраля в матче на «Ванда Метрополитано» соперники сыграли вничью 1:1.

В составе команды нет серьёзных кадровых потерь, что позволяет Симеоне рассчитывать на основной состав. Команда находится в хорошей физической форме и готова показать свой лучший футбол в предстоящем поединке против «Сельты».

Очные матчи

История встреч «Сельты» и «Атлетико» показывает явное преимущество мадридского клуба. В текущем сезоне команды уже играли 15 февраля, и матч завершился вничью 1:1 на поле «Атлетико».

В последних сезонах «Атлетико» чаще одерживал победы. Например, в сентябре 2024 года «Сельта» проиграла 0:1, а в мае того же года снова уступила с тем же счётом. В 2023 году «Атлетико» одержал крупную победу 3:0, а годом ранее выиграл 4:1.

