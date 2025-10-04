4 октября в 11-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Рубин» и «Крылья Советов». Начало встречи — 15:15 мск.

«Рубин»

Турнирное положение: в настоящее время «Рубин» с 15 очками идет девятым в таблице РПЛ.

Последние матчи: в 10-м туре команда Рашида Рахимова уступила на выезде московскому «Локомотиву» со счетом 0:1. Игра получилась не самой зрелищной, а все решил гол Баринова на 79-й минуте матча.

В Кубке России было домашнее поражение от «Зенита» (0:1), а до этого в чемпионате гостевая ничья с «Акроном» (2:2).

Не сыграют: травмированы — Дрезгич (з), Мальдонадо (з).

Состояние команды: сейчас «Рубин» находится на небольшом спаде и не побеждает уже четыре тура во всех турнирах. Тем не менее, это очень крепкая и организованная команда с явным лидером Даку, усилит среднюю линию и Кузяев, который будет постепенно интегрироваться в игру «Рубина».

«Крылья Советов»

Турнирное положение: после 10 туров «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке в таблице РПЛ с 12 очками.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Последние матчи: против московского «Динамо» первый тайм откровенно не задался и был проигран со счетом 0:3. Только после перерыва «Крылья Советов» проснулись, а соперник расслабился, дав забить дважды. Голы на счету Ахметова и Гальдамеса.

В Кубке России по пенальти были обыграны «Сочи», а до этого было поражение в РПЛ в гостях от «Спартака» (1:2).

Не сыграют: травмированы — Витюгов (п), Раков (н).

Состояние команды: сейчасс «Крылья Советов» играют очень неровно, у команды огромные проблемы с балансом и при игре в обороне. Самарцы очень много пропускают, а главный тренер Магомед Адиев никак не может наладить игру в защите, постоянно меняя сочетания игроков. В атаке же сказывается отсутствие травмированного Ракова.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне в РПЛ «Крылья Советов» выиграли в гостях (2:0), а на их поле была ничья (1:1)

В позапрошлом сезоне «Рубин» победил дома (2:1), но уступил в гостях (1:2)

В 2024 году в товарищеской игре также была ничья (2:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Рубина» дают 1,90, а на «Крылья Советов» — 4,40, ничью букмекеры оценивают в 3,70.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,79, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,10.

Прогноз: сейчас «Рубин» намного сильнее «Крыльев Советов» и должен обыгрывать их на своем поле. Перед закрытием трансферного окна казанцы неплохо усилились, подписав Кузяева, Швеца и забивного француза Сиве, который открыл свой счет в РПЛ уже после первого матча. Самарцы же после эмоционального старта сезона переживают длительный спад.

1.90 «Рубин» выиграет Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Рубин» — «Крылья Советов» принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Основная ставка: победа «Рубина» за 1,90.

Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант с победой в первые 45 минут.

2.50 Победа «Рубина» в первом тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Рубин» — «Крылья Советов» принесёт прибыль 1500₽, общая выплата — 2500₽

Дополнительная ставка: «Рубин» победит в первом тайме за 2,50.