«Краснодар» встретится с «Ахматом» в рамках 11-го тура российской Премьер-лиги. Поединок пройдет 4 октября и начнется в 17:30 по мск.

«Краснодар»

Турнирное положение: «Быки» занимают 3-е место в таблице РПЛ с 20-ю очками в активе. «Краснодар» отстает от лидерства в чемпионате лишь на 1 балл.

К слову, команда дома выступает чуть хуже, чем в гостях. «Краснодар» на своем поле набрал 9 очков из 15-и возможных, занимая по этому показателю 7-е место в лиге.

Последние матчи: В прошлом поединке Кубка России «Краснодар» обыграл по пенальти московское «Динамо». Матчем ранее «быки» сыграли вничью с «Ростовом» (0:0) в РПЛ.

В последних 4-х встречах в рамках чемпионата России «Краснодар» обыграл только «Акрон» со счетом 2:1. За этот отрезок команда также дважды сыграла вничью и однажды уступила «Зениту» (0:2).

Не сыграют: Кобнан и Мартинш (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Краснодар» отлично стартовал в нынешнем сезоне, но в последних турах команда начала пробуксовывать. «Быки» опустились до 3-го места, но команда будет пытаться вернуться на вершину.

В последних 2-х встречах в РПЛ «Краснодар» не смог забить ни одного гола при 2-х пропущенных. До этой неудачной серии полузащитник команды Эдуард Сперцян регулярно отличался баллами.

«Ахмат»

Турнирное положение: Грозненская команда располагается на 10-й позиции в таблице РПЛ с 15-ю очками в активе. «Ахмат» отстает от 5-ки лидеров в чемпионате на 3 балла.

В гостях у команды не такие отличные результаты, как при игре на своем поле. «Ахмат» набрал 5 очков из 15-и возможных на чужом поле, занимая по этому показателю 9-е место в лиге.

Последние матчи: В прошедшей встрече грозненцы уступили «Оренбургу» со счетом 0:1 в Кубке России, пропустив единственный гол на 70-й минуте. До этого «Ахмат» обыграл «Акрон» (3:0) в РПЛ.

У команды продолжается беспроигрышная серия в РПЛ, которая насчитывает уже 7 матчей подряд. За этот отрезок «Ахмат» сумел 4 раза победить и трижды сыграть вничью.

Состояние команды: После прихода Станислава Черчесова на пост главного тренера «Ахмат» преобразился. Команда сразу начала регулярно набирать очки в чемпионате страны.

Примечательно, что в последних 3-х очных встречах «Ахмат» дважды обыгрывал «Краснодар». Смогут ли грозненцы победить на сей раз? В гостях это будет сделать сложнее...

Прогноз Евгения Харлачева

Участник четырнадцати чемпионатов России Евгений Харлачев в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru оценил шансы команд в матче 11-го тура РПЛ «Краснодар» — «Ахмат».

«Краснодар» только что вышел в так называемую «верхнюю сетку» Кубка России. Это для него хорошее психологическое подспорье, тем более с «Динамо» были задействованы многие футболисты основного состава. Меня даже удивило, что в старте вышел Сперцян, но видно так хочет играть. Соглашусь, опять не лучший его матч, но спад был предсказуем. Слишком уж сильную серию выдал на старте сезона. Кордоба, наоборот, какие-то матчи пропускал, и опять выглядит прежним — отдохнувшим и посвежевшим. Черникова не хватает, это да — вот мы увидели, насколько невосполнимая потеря даже для чемпиона с такой скамейкой. Саламыч (Черчесов — прим.ред.) проиграл сейчас первый матч, пусть и на Кубок. Но такому дублирующему составу «Оренбурга» — достаточно странно. Звоночек? Не думаю. Встряска, даже нужная для Стаса и для команды. Вариантов ведения игры достаточно, состав у «Ахмата» на зависть многим, тут еще и Мансилья два забил. Будут грамотно располагаться, терпеть и несколько шансов в контратаках получат. Не уступят — 1:1. Евгений Харлачев

Статистика для ставок

«Краснодар» не смог победить ни в одном из последних 2-х матчей в РПЛ

«Ахмат» не проигрывает в РПЛ на протяжении 7-и последних матчей

В последних 3-х очных встречах «Ахмат» дважды обыгрывал «Краснодар»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Краснодара» — 1.63, победа «Ахмата» — 5.30, ничья — за 4.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.85 и 1.95 соотвественно.

Прогноз: Можно предположить, что команды сыграют вничью. «Краснодар» еще наладил свою игру, а «Ахмат» — на подъеме.

Ставка: Ничья за 4.00.

Прогноз: Ничья не будет нулевой. Обе команды забьют хотя-бы по одному разу.

Ставка: Обе забьют за 1.85.