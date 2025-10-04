прогноз на матч Первой лиги, ставка за 2.15

4 октября в 13-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Факел» и «Волга». Начало игры — в 17:00 мск.

«Факел»

Турнирное положение: Воронежцы бьются за прямой выход в РПЛ. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Факел» на 3 зачетных балла отстает от лидера. А вот отличилась команда 10 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Воронежцы не смогли одолеть «Чайку» (0:0).

До того команда в серии пенальти одолела «Текстильщик». А вот поединок с «Енисеем» принес лишь один зачетный балл (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Факел» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Воронежцы потенциально способны прибавить во всех компонентах. Да и состав команды по именам выглядит весьма симпатично.

Причем «Факел» накануне лишился наставника. Игорь Шалимов покинул Воронеж по причине неудовлетворительных результатов.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Воронежцы твердо намерены вернуться в дуэт лидеров.

«Волга»

Турнирное положение: Ульяновцы сражаются за выживание в первом дивизионе. Команда ныне пребывает на 13 строчке турнирной таблицы.

Причем «Волга» всего на 3 пункта опережает опасную зону. Вот только отличилась команда всего 12 забитыми мячами в 12 матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Ульяновцы не уступили костромскому «Спартаку» (1:1).

До того команда в серии пенальти уступила «Кубань Холдингу». А вот чуть ранее она была бита «Нефтехимиком» (1:4).

При этом «Волга» в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Ульяновцы нынче не блещут результатами. Команда не побеждала в 3 своих последних поединках.

При этом «Волга» имеет весьма ненадежные тылы. Ульяновцы в среднем пропускают немногим реже 2 мячей за матч.

Вот только победы даются команде весьма натужно. Да и подбор игроков у ульяновцев, по меркам «лучшей лиги мира», весьма скромный.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Волга» не побеждала в 3 своих последних поединках

Воронежцы в среднем забивают реже гола за матч

«Факел» не побеждает 4 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Факел» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.30 и 1.55.

Прогноз: «Факел» способен прибавить в плане реализации, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.

Номинальных хозяев должна встряхнуть смена тренера, да и оппонент в плане надежности тылов выглядит бледновато.

2.15 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Факел» — «Волга» принесёт чистый выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: Победа «Факела» в 1 тайме за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

2.30 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Факел» — «Волга» позволит вывести на карту выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.30