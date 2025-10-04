прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.19

4 октября в 6-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Боруссия» Д и «РБ Лейпциг». Начало игры — в 16:30 мск.

«Боруссия» Д

Турнирное положение: Дортмундцы стартовали весьма продуктивно. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Боруссия» Д в 5 матчах набрала 13 зачетных баллов. В них команда отличилась 11 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. Дортмундцы разгромили «Атлетик» (4:1).

До того команда нанесла поражение «Майнцу» (2:0). Да и поединок с «Вольфсбургом» завершился викторией (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Боруссия» Д забила 13 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Дортмундцы нынче выглядят вполне монолитно. Команда победила в 3 своих последних матчах.

Причем «Боруссия» Д традиционно неудачно противостоит «РБ Лейпцигу». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 4 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается плотнее подтянуться к лидеру.

«РБ Лейпциг»

Турнирное положение: «Быки» нынешний чемпионат начали довольно продуктивно. Команда ныне пребывает на 3 строчке турнирной таблицы.

Причем «РБ Лейпциг» на 3 очка отстает от лидера. Команда в пяти стартовых поединках отличилась 7 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Быки» сумели одолеть «Вольфсбург» (1:0).

До того команда нанесла поражение «Кёльну» (3:1). А вот чуть ранее она сумела переиграть «Майнц» (1:0).

При этом «РБ Лейпциг» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Быки» потенциально способны побороться за Серебряную салатницу. Вот только нужно срочно прибавлять в плане реализации.

При этом «РБ Лейпциг» победил в 4 своих последних поединках. А вот в среднем команда пропускает чаще гола за матч.

Команда не столь ярко выглядит в плане реализации. Да и поединки с крепкими оппонентами ей даются крайне тяжело.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«РБ Лейпциг» победил в 4 своих последних матчах

«Боруссия» Д в среднем забивает 2 гола за матч

Дортмундцы победили в 3 последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Д — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.60, а победа оппонента — в скромные 4.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.38 и 3.00.

Прогноз: Дортмундцы вполне преуспевают в плане реализации, и явно сразу активно понесутся в атаку.

Номинальные хозяева имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, да и «быки» забивают маловато.

2.19 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.19 на матч «Боруссия» Д — «РБ Лейпциг» принесёт чистый выигрыш 1190₽, общая выплата — 2190₽

Ставка: Победа «Боруссии» Д в 1 тайме за 2.19.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.78 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.78 на матч «Боруссия» Д — «РБ Лейпциг» принесёт чистый выигрыш 1780₽, общая выплата — 2780₽

Ставка: Обе не забьют за 2.78