4 октября в 6-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Боруссия» Д и «РБ Лейпциг». Начало игры — в 16:30 мск.

Роман ПетренкоРоман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Боруссия» Д

Турнирное положение: Дортмундцы стартовали весьма продуктивно.  Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Боруссия» Д в 5 матчах набрала 13 зачетных баллов.  В них команда отличилась 11 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще.  Дортмундцы разгромили «Атлетик» (4:1).

До того команда нанесла поражение «Майнцу» (2:0).  Да и поединок с «Вольфсбургом» завершился викторией (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы.  В этих поединках «Боруссия» Д забила 13 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: Дортмундцы нынче выглядят вполне монолитно.  Команда победила в 3 своих последних матчах.

Причем «Боруссия» Д традиционно неудачно противостоит «РБ Лейпцигу».  В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 4 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.  Команда постарается плотнее подтянуться к лидеру.

«РБ Лейпциг»

Турнирное положение: «Быки» нынешний чемпионат начали довольно продуктивно.  Команда ныне пребывает на 3 строчке турнирной таблицы.

Причем «РБ Лейпциг» на 3 очка отстает от лидера.  Команда в пяти стартовых поединках отличилась 7 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  «Быки» сумели одолеть «Вольфсбург» (1:0).

До того команда нанесла поражение «Кёльну» (3:1).  А вот чуть ранее она сумела переиграть «Майнц» (1:0).

При этом «РБ Лейпциг» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории.  Команда отличилась 7 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Быки» потенциально способны побороться за Серебряную салатницу.  Вот только нужно срочно прибавлять в плане реализации.

При этом «РБ Лейпциг» победил в 4 своих последних поединках.  А вот в среднем команда пропускает чаще гола за матч.

Команда не столь ярко выглядит в плане реализации.  Да и поединки с крепкими оппонентами ей даются крайне тяжело.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно.  Команда постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

  • «РБ Лейпциг» победил в 4 своих последних матчах
  • «Боруссия» Д в среднем забивает 2 гола за матч
  • Дортмундцы победили в 3 последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Д — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70.  Ничья оценена в 4.60, а победа оппонента — в скромные 4.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.38 и 3.00.

Прогноз: Дортмундцы вполне преуспевают в плане реализации, и явно сразу активно понесутся в атаку.

Номинальные хозяева имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, да и «быки» забивают маловато.

2.19П1 в 1 таймеСтавка на матч #1Поставить
Ставка 1000  с коэффициентом 2.19 на матч «Боруссия» Д — «РБ Лейпциг»  принесёт чистый выигрыш 1190₽, общая выплата — 2190₽

Ставка: Победа «Боруссии» Д в 1 тайме за 2.19.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.78Обе не забьютСтавка на матч #2Поставить
Ставка в размере 1000  с коэффициентом 2.78 на матч «Боруссия» Д — «РБ Лейпциг»  принесёт чистый выигрыш 1780₽, общая выплата — 2780₽

Ставка: Обе не забьют за 2.78