В субботу, 4 октября, дортмундская «Боруссия» примет «Лейпциг» в рамках 6-го тура чемпионата Германии. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

16:10 Встреча состоится на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Его вместимость составляет 81 365 человек. Нет сомнений, что трибуны будут переполнены.

16:00 Уже известны стартовые составы команд:

«Боруссия»: Кобель, Антон, Шлоттербек, Бенсебаини, Коуту, Забитцер, Нмеча, Свенссон, Адейеми, Байер, Гирасси.

«Лейпциг»: Гулачи, Раум, Лукеба, Орбан, Баку, Зайвальд, Баумгартнер,Оуэдраого, Бакайоко, Нуса, Ромуло.

«Боруссия»

Дортмундская команда достаточно удачно стартовала в новом сезоне, смогла набрать 13 очков из 15 возможных и располагается на второй строчке в турнирной таблице Бундеслиги. Дортмундцы только на два балла отстают от лидирующей «Баварии». «Черно-желтые» ща пять матчей смогли забить одиннадцать мячей, а пропустили всего три.

Также команда из Дортмунда набрала четыре очка в двух матчах и идет на седьмом месте в турнирной таблице Лиги чемпионов. В последних встречах чемпионата «шмели» победили «Майнц» (2:0) и «Вольфсбург» (1:0). До этого же «Боруссия» смогла сломить сопротивление «Хайденхайма» (2:0) и «Униона» (3:0). Лишь перед этим у подопечных Нико Ковача была единственная осечка — ничья с «Санкт-Паули» (3:3).

«Лейпциг»

«Ред Булл» не принимает участие в нынешнем розыгрыше еврокубков и может бросать все силы на чемпионат. У «красных быков» пока что все получается. Команда из одноименного города в пяти матчах смогла набрать 12 очков и идет третьей в турнирной таблице Бундеслиги, уступая только «Боруссии» и «Баварии». У коллектива из Лейпцига разница забитых и пропущенных мячей — 7:7.

Сейчас у «Лейпцига» серия из четырех побед подряд. Подопечные Оле Вернера смогли победить «Вольфсбург» (1:0), «Кельн» (3:1), «Майнц» (1:0) и «Хайденхайм» (2:0). Только до этого у лейпцигцев было единственное поражение, зато какое, от «Баварии» с результатом 0:6. Также «Лейпциг» успел пройти одну стадию Кубка страны, победив «Зандхаузен» (4:2). В любом случае, «Лейпциг» должен навязывать борьбу за топ-4 в текущем сезоне.

Личные встречи

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами. «Боруссия» в родных стенах победила с результатом 2:1, а «Лейпциг» дома выиграл со счетом 2:0. До этого же три подряд победы было в активе «Лейпцига». Примечательно, что вничью команды не играют на протяжении 13 матчей.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.19.