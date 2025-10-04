Поднимется ли «Ланс» в зону еврокубков?

прогноз на Лигу 1, ставка за 1.98

4 октября в седьмом туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Осер» и «Ланс». Начало игры — в 22:05 мск.

«Осер»

Турнирное положение: «Осер» после шести туров французского первенства имеет в своем активе шесть баллов и находится в нижней половине таблицы.

Команда занимает 14-ю позицию с отставанием в четыре очка от соперника и на один пункт опережает как зону плей-офф за выживание (16-е место), так и зону вылета (17-18-я строчки).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках шестого тура нового розыгрыша чемпионата Франции клуб на выезде потерпел поражение от ПСЖ (0:2).

Перед этим в пятом туре национального первенства коллектив уже набрал три балла, когда теперь в домашних стенах с результатом 1:0 одержал победу над «Тулузой».

Не сыграют: травмированы — Буайи-Киала, Диоманде и Эль-Аззузи, дисквалифицирован — Леон.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на французское первенство, «Осер» потерпел четыре поражения при одной победе.

Такая форма сулит хозяевам плохие шансы даже на один балл, пусть даже и ни своем поле, особенно если учесть превосходство их нынешнего соперника в классе.

Лассин Синайоко — лучший бомбардир команды и Лиги 1 нового сезона с двумя голами.

«Ланс»

Турнирное положение: «Нант» после шести стартовых туров французского первенства имеет 10 очков в активе и находится в верхней части таблицы.

Команда занимает седьмую позицию, лишь по дополнительным показателям уступая зоне еврокубков (топ-6), а также на два очка отставая от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках шестого тура нового розыгрыша чемпионата Франции клуб на чужом поле разошелся мировой с «Ренном» (0:0).

Перед этим в пятом туре национального первенства коллектив уже набрал максимум очков, когда теперь в домашних стенах одержал разгромную победу над «Лиллем» со счетом 3:0.

Не сыграют: травмированы — Бермон и Мачадо, вызван в молодежную сборную — Силла, дисквалифицирован — Гради.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Ланс» выиграл три раза при одном поражении и одной ничьей.

Это сулит гостям неплохие шансы на полноценные три очка, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть превосходство в классе над их соперником.

Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды в Лиге 1 с двумя голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Осер» проиграл

в трех из четырех последних матчей «Осера» забивали меньше 2,5 голов

в трех последних матчах «Ланса» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.95. Ничья — в 3.75, победа «Осера» — в 3.65.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.82 и 1.98.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

При этом в двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.98.

Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьет, ведь так было в трех последних матчах «Ланса».

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.13