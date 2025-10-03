3 октября в 7-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Париж» и «Лорьян». Начало игры — в 21:45 мск.
«Париж»
Турнирное положение: Парижане стартовали относительно удачно. Команда находится на 11 месте турнирной таблицы.
При этом «Париж» в 6 матчах набрал 7 зачетных баллов. Да и отличилась команда 10 результативными выстрелами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Парижане не уступили «Ницце» (1:1).
До того команда была бита «Страсбургом» (2:3). А вот поединок с «Брестом» принес три очка в копилку (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Париж» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 12.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Парижане потенциально способны избежать борьбы за выживание. Да и состав команды по именам выглядит довольно симпатично.
Причем «Париж» традиционно неудачно противостоит «Лорьян». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 3 коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Парижане намерены как можно скорее оторваться от опасной зоны.
«Лорьян»
Турнирное положение: «Мерлузовые» текущий чемпионат начали не столь продуктивно. Команда ныне пребывает на 13 строчке турнирной таблицы.
Причем «Лорьян» в 6 матчах набрал 7 зачетных баллов. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 14 пропущенных.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Мерлузовые» переиграли «Монако» (3:1).
До того команда расписала мировую с «Гавром» (1:1). А вот чуть ранее она с треском уступила «Марселю» (0:4).
При этом «Лорьян» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 13 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Мерлузовые» намерены избежать борьбы за выживание. А вот пропускает команда в среднем 2 гола за матч.
При этом «Лорьян» потенциально обязан прибавить в плане реализации. Да и не проигрывает команда уже 2 матча кряду.
Команда ершиста, однако стабильности ей недостает. А вот гандикап от опасной зоны составляет всего 2 зачетных балла.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда намерена разжиться баллами.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем забивают реже 2 мячей за матч
- Парижане не побеждали в 2 своих последних матчах
- «Лорьян» не проигрывает 2 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Париж» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.85, а победа оппонента — в скромные 4.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.79 и 2.09.
Прогноз: «Париж» способен прибавить в плане реализации, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева уже адаптировались к элитному дивизиону, да и оппонент не блещет стабильностью результатов.
Ставка: Победа «Парижа» в 1 тайме за 2.45.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.90