прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.45

3 октября в 7-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Париж» и «Лорьян». Начало игры — в 21:45 мск.

«Париж»

Турнирное положение: Парижане стартовали относительно удачно. Команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Париж» в 6 матчах набрал 7 зачетных баллов. Да и отличилась команда 10 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Парижане не уступили «Ницце» (1:1).

До того команда была бита «Страсбургом» (2:3). А вот поединок с «Брестом» принес три очка в копилку (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Париж» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 12.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: Парижане потенциально способны избежать борьбы за выживание. Да и состав команды по именам выглядит довольно симпатично.

Причем «Париж» традиционно неудачно противостоит «Лорьян». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 3 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Парижане намерены как можно скорее оторваться от опасной зоны.

«Лорьян»

Турнирное положение: «Мерлузовые» текущий чемпионат начали не столь продуктивно. Команда ныне пребывает на 13 строчке турнирной таблицы.

Причем «Лорьян» в 6 матчах набрал 7 зачетных баллов. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 14 пропущенных.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Мерлузовые» переиграли «Монако» (3:1).

До того команда расписала мировую с «Гавром» (1:1). А вот чуть ранее она с треском уступила «Марселю» (0:4).

При этом «Лорьян» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 13 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Мерлузовые» намерены избежать борьбы за выживание. А вот пропускает команда в среднем 2 гола за матч.

При этом «Лорьян» потенциально обязан прибавить в плане реализации. Да и не проигрывает команда уже 2 матча кряду.

Команда ершиста, однако стабильности ей недостает. А вот гандикап от опасной зоны составляет всего 2 зачетных балла.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда намерена разжиться баллами.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают реже 2 мячей за матч

Парижане не побеждали в 2 своих последних матчах

«Лорьян» не проигрывает 2 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Париж» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.85, а победа оппонента — в скромные 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.79 и 2.09.

Прогноз: «Париж» способен прибавить в плане реализации, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева уже адаптировались к элитному дивизиону, да и оппонент не блещет стабильностью результатов.

2.45 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.45 на матч «Париж» — «Лорьян» принесёт чистый выигрыш 1450₽, общая выплата — 2450₽

Ставка: Победа «Парижа» в 1 тайме за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

2.90 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.90 на матч «Париж» — «Лорьян» принесёт прибыль 1900₽, общая выплата — 2900₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.90