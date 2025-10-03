прогноз на матч чемпионата Кыргызстана, ставка за 2.20

3 октября в 22-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Алай» и «Алга». Начало игры — в 16:00 мск.

«Алай»

Турнирное положение: «Алай» бьется за чемпионский титул. Команда нынче пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Алай» лишь на 3 очка отстает от лидера. А вот пропустила команда 18 мячей в 20 поединках киргизского чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Алай» разгромил «Абдыш-Ату» (4:0).

До того команда сумела одолеть «Илбирс» (4:1). А вот поединок с «Талантом» завершился коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Алай» забил 13 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Алай» не столь преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.

Причем «Алай» исторически успешно противостоит «Алге». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда мотивирована подтянуться к лидеру.

«Алга»

Турнирное положение: «Алга» ходит в середняках лиги. Команда на данный момент находится на 9 месте.

Причем «Алга» на 8 зачетных баллов опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Алга» одолела «Талант» (2:1).

До того команда дала бой «Илбирсу» (1:1). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Азиягола» (1:2).

При этом «Алга» в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Алга» имеет сложности с надежностью тылов. Команда в среднем пропускает чаще одного мяча за матч.

При этом «Алга» не проигрывает два матча кряду. Тем не менее, стабильности результатов нет даже в первом приближении.

Плюс ко всему, «Алай» команда не может одолеть уже 2 года. Да и в плане реализации она выглядит весьма скромно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается дать бой одному из лидеров.

Статистика для ставок

«Алай» в среднем забивает реже 2 мячей за матч

«Алай» победил в 2 своих последних поединках

«Алга» не проигрывает 2 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.80 и 1.86.

Прогноз: «Алай» выглядит предпочтительнее соперника, и наверняка начнёт встречу максимально агрессивно.

Номинальные хозяева способны еще прибавить в плане реализации, к тому же традиционно успешно противостоят «Алге».

2.20 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Алай» — «Алга» позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Победа «Алая» в 1 тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

3.10 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.10 на матч «Алай» — «Алга» принесёт прибыль 2100₽, общая выплата — 3100₽

Ставка: ТБ 3.5 за 3.10