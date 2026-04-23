24 апреля в 8-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Бишкек Сити» и «Илбирс». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Бишкек Сити — Илбирс с коэффициентом для ставки за 2.00.
«Бишкек Сити»
Турнирное положение: «Бишкек Сити» выдал не самый успешный старт. Команда находится на 10 месте турнирной таблицы.
При этом «Бишкек Сити» на 4 очка оторвался от опасной зоны. А вот забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Бишкек Сити» не уступил «Алаю» (1:1).
До того команда была бита «Озгоном» (0:2). Да и поединок с «Алдиером» завершился досадной коллизией (0:2).
В пяти своих последних матчах «Бишкек Сити» победил 2 раза. В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Состояние команды: «Бишкек Сити» нынче выглядит не лучшим образом. Команда не побеждает 3 матча кряду.
Причем «Бишкек Сити» крайне неудачно противостоит «Илбирсу». В обоих очных поединках команда уступила сопернику.
«Илбирс»
Турнирное положение: «Илбирс» выдал скромный старт чемпионата. Команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы.
Причем «Илбирс» на 4 очка отстает от медальной зоны. При этом команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Илбирс» не уступил «Азияголу» (1:1).
До того команда была бита «Азией» Талас (1:4). А вот чуть ранее она расписала мировую с «Алгой» (2:2).
При этом «Илбирс» в 5 своих последних поединках победил 2 раза. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Илбирс» нынче угодил в кризис. Команда не побеждает 3 матча подряд.
При этом «Илбирс» имеет проблемы с надежностью тылов. Пропускает команда в среднем два мяча за матч.
Команда неудачно выступает вне родных стен. В трех выездных поединках она разжилась всего тремя зачетными баллами.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Бишкек Сити» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.35.
Прогноз: «Бишкек Сити» явно способен прибавить, к тому же «Илбирс» неудачно выступает в выездных матчах.
Ставка: Победа «Бишкек Сити» за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.38
Пять причин, почему ставка зайдет
- Обе команды не выигрывают 3 матча кряду
- «Илбирс» неудачно играет на выезде
- «Бишкек Сити» в среднем забивает гол за матч
- «Бишкек Сити» в среднем пропускает чаще одного мяча
- «Илбирс» в среднем пропускает 2 гола за матч