24 апреля в 9-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Бунёдкор» и «Андижан». Начало игры — в 18:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Бунёдкор — Андижан с коэффициентом для ставки за 2.16.
«Бунёдкор»
Турнирное положение: «Бунёдкор» стартовал достаточно продуктивно. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Бунёдкор» на 2 очка отстает от медальной зоны. А вот забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Бунёдкор» переиграл «Согдиану» (3:2).
До того команда уступила ферганскому «Нефтчи» (0:1). Зато поединок с «Машъалом» принес три очка (1:0).
В пяти своих последних матчах «Бунёдкор» победил 4 раза. В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Состояние команды: «Бунёдкор» нынче выглядит довольно выгодно. И это при этом, что клуб угодил в финансовую яму.
Причем «Бунёдкор» традиционно успешно противостоит «Коканду». В последних пяти очных поединках команда победила 3 раза при двух коллизиях.
«Андижан»
Турнирное положение: «Андижан» стартовал неуверенно. Команда пребывает на 13 месте турнирной таблицы.
Причем «Андижан» набрал лишь 7 очков в 8 поединках. При этом команда в среднем забивает аккурат гол за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Андижан» не сумел одолеть «Коканд» (0:0).
До того команда потерпела поражение от АГМК (1:2). А вот чуть ранее она с минимальным счетом уступила «Навбахору».
При этом «Андижан» в 5 своих последних поединках одержал одну победу. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Андижан» нынче находится на спаде. Команда не побеждает 4 матча кряду.
При этом «Андижан» имеет не столь надежные тылы. Пропускает команда в среднем один мяч за матч.
Команда крайне слабо выступает вне родных стен. В четырех выездных поединках она разжилась лишь одним зачетным пунктом.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Бунёдкор» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.16. Ничья оценена в 3.31, а победа оппонента — в скромные 3.17.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.78 и 1.98.
Прогноз: «Бунёдкор» нынче пребывает в приличных кондициях, да и оппонент давненько не побеждал.
Ставка: Победа «Бунёдкора» за 2.16.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.74
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Бунёдкор» нынче выглядит весьма симпатично
- «Андижан» не побеждает 4 матча кряду
- «Бунёдкор» в среднем пропускает меньше гола за матч
- «Андижан» забил всего 1 мяч в 4 выездных поединках
- «Андижан» до последней виктории дважды кряду уступил «Бунёдкору»