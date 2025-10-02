прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 1.82

Киевское «Динамо» дома сыграет против «Кристал Пэласа» из Англии в 1-м туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 2 октября, начало — в 19:45 по мск.

«Динамо» Киев

Турнирная таблица: В чемпионате Украины киевское «Динамо» занимает 2 место. В 7 матчах киевляне набрали 15 очков. От лидера «Шахтера» отставание составляет 2 пункта.

Последние матчи: В последних двух встречах чемпионата Украины «Динамо» сыграло дважды вничью с «Карпатами» (3:3) и «Александрией» (2:2).

Путь в основную сетку Лиги конференций: «Динамо» Киев во втором раунде Лиги чемпионов одержало уверенную победу над мальтийским чемпионом — командой «Хамрун», отгрузив в ворота соперника 6 безответных мячей (3:0 — дома, 3:0 — в гостях).

В третьем раунде ЛЧ киевляне оступились в поединке против кипрского «Пафоса», так и не забив сопернику в двухматчевой дуэли (0:1 — поражение дома, 0:2 — поражение в гостях). Неудачным получилось выступление и в матче финала квалификации Лиги Европы, «Динамо» потерпело поражение в матче против «Маккаби» Тель-Авив (1:3).

Не сыграют: Под вопросом участие травмированного защитника Дениса Попова.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: Киевское «Динамо» не проигрывает на протяжении шести матчей, украинский клуб одержал три победы и сыграл три встречи вничью. В этих поединках киевляне забили 14 мячей и пропустили 9 голов

«Кристал Пэлас»

Турнирная таблица: «Кристал Пэлас» входит в тройку лидеров английского чемпионата. В 6 матчах Премьер-лиги «стекольщики» набрали 12 очков.

Последние матчи: «Кристал Пэлас» выдает победную серию из трех матчей. Участник Лиги конференций в английской Премьер-лиге переиграл «Ливерпуль» (2:1), «Вест Хэм» (2:1), а в Кубке Английской лиги «Миллуол» (2:1).

Путь в основную сетку Лиги конференций: «Орлы» стартовали в Лиге конференций с заключительной стадии квалификации. Англичане с минимальным счетом переиграли норвежский «Фредрикстад» (1:0 — дома, 0:0 — в гостях). Единственный и победный гол в домашней встрече забил Жан-Филип Матета.

Не сыграют: С травмой колена в лазарете команды Шейх Дукоре и Чади Риад. У Вальтера Бенитеса — травма пальца, а у Кейлеба Кпоры — травма спины.

Состояние команды: «Кристал Пэлас» не проигрывает с 1 августа, за двухмесячную беспроигрышную серию англичане одержали 6 побед и 4 встречи сыграли вничью.

Статистика для ставок

«Динамо» Киев не проигрывает на протяжении шести матчей

«Кристал Пэлас» не проигрывает на протяжении десяти матчей

«Динамо» Киев и «Кристал Пэлас» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кристал Пэлас» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.10, а победа «Динамо» Киев — в 5.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 2.05.

Прогноз: Обе команды не проигрывают уже долгое время, будет интересное противостояние атакующих клубов. Можно поставить на то, что «Динамо» Киев и «Кристал Пэлас» обменяются голами.

1.82 Обе забьют: Да Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.82 на матч «Динамо» Киев — «Кристал Пэлас» принесёт прибыль 820₽, общая выплата — 1820₽

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.82.

Прогноз: В среднем в играх с участием «Кристал Пэлас» и «Динамо» Киев забивается около трёх мячей. Так что ожидаем от команд верхового футбола.

2.25 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Динамо» Киев — «Кристал Пэлас» позволит вывести на карту выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.25.