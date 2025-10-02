Одержит ли «Селтик» первую победу в Лиге Европы?

прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 2.00

2 октября в матче второго тура основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Селтик» и «Брага». Начало игры — в 19:45 мск.

«Селтик»

Турнирное положение: «Селтик» после первого тура основного этапа Лиги Европы с одним баллом занимает 18-е место в зоне плей-офф и по разнице мячей уступает зоне выхода в 1/8 финала.

Команда по итогам шести туров шотландской Премьер-лиги находится на второй позиции с 14 очками с отставанием в два пункта от лидера «Хартса», а также с отрывом в пять баллов от третьего «Сент-Миррена».

Последние матчи: в предыдущей игре в рамках шестого тура национального чемпионата «Кельты» на своем поле потеряли очки, сыграв вничью с «Хибернианом» (0:0).

Ранее в поединке первого тура основного этапа Лиги Европы коллектив также не смог набрать максимум баллов, когда теперь уже в чужих стенах разошелся мировой с «Црвеной Звездой» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Инамура, Джонстон, Жота, Османд, Симпсон-Пьюзи и Ямада, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Селтик» выиграл лишь дважды и ни разу не проиграл.

Такая форма обещает хозяевам не лучшие шансы на выигрыш, тем не менее, они все же высоки, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Келечи Ихеаначо — автор пока что единственного гола команды в основном этапе Лиги Европы.

«Брага»

Турнирное положение: «Брага» после первого тура имеет три очка в активе и занимает 14-ю позицию в зоне плей-офф и по разнице мячей уступает зоне выхода в 1/8 финала.

Команда по итогам семи туров португальского первенства набрала девять пунктов и занимает седьмую позицию в таблице с отставанием в шесть очков от зоны еврокубков (топ-4).

Последние матчи: в своей последней игре в рамках седьмого тура национального чемпионата «Оружейники» на домашней арене со счетом 0:1 потерпели поражение от «Насьонала».

Перед этим в поединке первого тура основного этапа Лиги Европы коллектив уже набрал максимум очков, когда снова-таки в своих стенах переиграл нидерландский «Фейеноорд» (1:0).

Не сыграют: травмированы — Доржлес, Норо и Оливейра, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Брага» дважды проиграла, а в пяти последних поединках выиграла лишь раз.

Это говорит о не лучших шансах гостей увезти домой по крайней мере один балл, особенно если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Фран Наварро — автор пока что единственного гола команды в Лиге Европы текущего сезона.

Статистика для ставок

в шести из восьми последних матчей «Селтика» хотя бы одна команда не забивала

в четырех последних матчах «Браги» забивали меньше 2,5 голов

в 18-ти из 20-ти последних матчей «Брага» не проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Селтик» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.95. Ничья — в 3.65, победа «Браги» — в 3.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.

Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их последнем выездном поединке.

Такой же сценарий был реализован и в двух последних матчах хозяев.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьет, ведь так было в шести из восьми последних матчей «Селтика».

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.15