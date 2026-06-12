13 июня в 11-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Эсхата» и «Хосилот». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.
«Эсхата»
Турнирное положение: «Эсхата» потенциально способна оказаться в заветной пятерке. Нынче же команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы.
Вот только «Эсхата» на 5 очков отстает от дуэта лидеров. А вот забила команда лишь 13 мячей в 10 сыгранных поединках.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Эсхата» переиграла «Парвааз» (2:1). Вот только пришлось здорово понервничать во втором тайме.
Немного раньше она сыграла вничью с «Истиклолом» (0:0). Да и поединок с «Регар-ТадАЗом» принес паритет (2:2).
В своих пяти последних матчах «Эсхата» добыла 3 победы. В этих поединках команда отличилась 9 результативными ударами, пропустив в свои ворота 6.
Состояние команды: на данном этапе «Эсхата» демонстрирует вполне приличные результаты. Серия из пяти матчей без поражений является красноречивым подтверждением этому.
Более того, «Хосилоту» команда противостоит традиционно успешно. В пяти последних очных поединках «Эсхата» победила 4 раза при одном поражении.
«Хосилот»
Турнирное положение: «Хосилот» участвует в чемпионской гонке. Команда находится на 3 месте местной табели о рангах.
Притом, что «Хосилот» на один зачетный пункт отстает от дуэта лидеров. При этом средняя результативность составляет больше одного мяча за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Хосилот» разделался с «Баркчи» (2:1).
Ну а до того команда расписала паритет с «Вахшем» (2:2). Зато «Худжанд» она обыграла весьма уверенно (2:0).
При этом «Хосилот» в 5 своих последних поединках победил три раза. Команда отличилась семью забитыми мячами при четырех пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Хосилот» постепенно набирает обороты. Команда не проигрывает уже 4 матча кряду, да и с результативностью у нее относительный порядок.
Команда крайне неудачно выступает на чужих полях. Шутка ли, в четырех выездных поединках она добыла всего лишь два турнирных пункта! Ну вот как с такими показателями бороться за чемпионство?!
Зато тылы «Хосилота» относительно надежны. В 10 поединках команда пропустила 8 мячей, да и на выезде она в среднем пропускает один мяч за матч.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Эсхата» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу команды ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.25, а победа «Хосилота» — в 3.37.
Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 принимаются с такими коэффициентами — соответственно 2.02 и 1.69.
Прогноз: «Эсхата» пребывает на моральном подъеме, тогда как «Хосилот» в выездных поединках выглядит откровенно бледно.
Ставка: Победа «Эсхаты» за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.02.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Эсхата» на всех парах несется в медальную зону
- «Хосилот» крайне неудачно играет в гостях
- «Эсхата» в родных стенах забивает в среднем чаще одного мяча за матч
- «Хосилот» традиционно неудачно противостоит «Эсхате»
- Обе команды в среднем забивают чаще одного мяча за матч