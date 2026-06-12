Подтянется ли «Эсхата» к группе лидеров?

прогноз на матч 11-го тура чемпионата Таджикистана, ставка за 2.00

13 июня в 11-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Эсхата» и «Хосилот». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Эсхата»

Турнирное положение: «Эсхата» потенциально способна оказаться в заветной пятерке. Нынче же команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

Вот только «Эсхата» на 5 очков отстает от дуэта лидеров. А вот забила команда лишь 13 мячей в 10 сыгранных поединках.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Эсхата» переиграла «Парвааз» (2:1). Вот только пришлось здорово понервничать во втором тайме.

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Немного раньше она сыграла вничью с «Истиклолом» (0:0). Да и поединок с «Регар-ТадАЗом» принес паритет (2:2).

В своих пяти последних матчах «Эсхата» добыла 3 победы. В этих поединках команда отличилась 9 результативными ударами, пропустив в свои ворота 6.

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Состояние команды: на данном этапе «Эсхата» демонстрирует вполне приличные результаты. Серия из пяти матчей без поражений является красноречивым подтверждением этому.

Более того, «Хосилоту» команда противостоит традиционно успешно. В пяти последних очных поединках «Эсхата» победила 4 раза при одном поражении.

«Хосилот»

Турнирное положение: «Хосилот» участвует в чемпионской гонке. Команда находится на 3 месте местной табели о рангах.

Притом, что «Хосилот» на один зачетный пункт отстает от дуэта лидеров. При этом средняя результативность составляет больше одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Хосилот» разделался с «Баркчи» (2:1).

Ну а до того команда расписала паритет с «Вахшем» (2:2). Зато «Худжанд» она обыграла весьма уверенно (2:0).

При этом «Хосилот» в 5 своих последних поединках победил три раза. Команда отличилась семью забитыми мячами при четырех пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Хосилот» постепенно набирает обороты. Команда не проигрывает уже 4 матча кряду, да и с результативностью у нее относительный порядок.

Команда крайне неудачно выступает на чужих полях. Шутка ли, в четырех выездных поединках она добыла всего лишь два турнирных пункта! Ну вот как с такими показателями бороться за чемпионство?!

Зато тылы «Хосилота» относительно надежны. В 10 поединках команда пропустила 8 мячей, да и на выезде она в среднем пропускает один мяч за матч.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Эсхата» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу команды ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.25, а победа «Хосилота» — в 3.37.

Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 принимаются с такими коэффициентами — соответственно 2.02 и 1.69.

Прогноз: «Эсхата» пребывает на моральном подъеме, тогда как «Хосилот» в выездных поединках выглядит откровенно бледно.

2.00 Победа «Эсхаты» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Эсхата» — «Хосилот» принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Победа «Эсхаты» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

2.02 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч «Эсхата» — «Хосилот» принесёт чистый выигрыш 1020₽, общая выплата — 2020₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.02.

Пять причин, почему ставка зайдет