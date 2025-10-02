прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 2.65

2 октября в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Бранн» и «Утрехт». Начало игры — в 19:45 мск.

«Бранн»

Турнирное положение: «Бранн» стартовал с поражения в новом сезоне Лиги Европы. Команда после стартового поединка расположилась на 24-й строчке.

В чемпионате Норвегии команда находится на третьей строчке после 22 матчей, набрав 46 очков. Разница мячей — 42:30.

Последние матчи: в первом туре общего этапа Лиги Европы «Бранн» проиграл французскому «Лиллю» со счетом 1:2.

Во внутреннем чемпионате коллектив из Норвегии в крайних матчах обыграл «Фредрикстад» (1:0) и разгромил «Сандефьорд» со счетом 3:0.

В последних пяти матчах команда смогла выиграть три матча, один раз сыграла вничью и проиграла. Разница мячей на этом отрезке — 10:6.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Бранн» выглядит сильно во внутреннем чемпионате. Команда не провалила матч в первом туре и намерена забрать свое перед домашними трибунами.

«Утрехт»

Турнирное положение: «Утрехт» также потерпел поражение на старте нового сезона Лиги Европы. Команда после стартового поединка расположилась на 33-й строчке.

В чемпионате Нидерландов команда находится на седьмой строчке после семи матчей, набрав 10 очков. Разница мячей — 13:7.

Последние матчи: в первом туре общего этапа Лиги Европы «Утрехт» уступил французскому «Лиону» с минимальным счетом 0:1.

Во внутреннем чемпионате коллектив из Нидерландов в крайних матчах проиграл «Фортуне» (0:1) и поделил очки с «Херенвеном», завершив матч со счетом 2:2.

В последних пяти матчах команда смогла выиграть всего один матч, один раз сыграла вничью и проиграла три поединка. Разница мячей на этом отрезке — 4:5.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Утрехт» сильно сдал в последних матчах. На старте сезона команда пройти три раунда квалификации Лиги Европы, однако сейчас клуб испытывает трудности. Проснется ли характер у гостей?

Статистика для ставок

«Утрехт» одержал всего одну победу в пяти последних матчах

«Бранн» потерпел одно поражение в пяти последних матчах

Обе команды проиграли первый тур турнира

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бранн» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.43. Ничья оценена в 3.50, а победа «Утрехта» — в 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.80 и 1.98.

Прогноз: основной ставкой выступит ТБ 3 в матче.

Ставка: ТБ 3 в матче за 2.65.

Прогноз: Можно предположить ничью в матче. Это дополнительная ставка.

Ничья в матче за 3.50.