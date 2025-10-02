Кипрский АЕК дома сыграет против АЗ из Нидерландов в 1-м туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 2 октября, начало — в 22:00 по мск.
АЕК
Турнирная таблица: В чемпионате Кипра АЕК Ларнака занимает 5 место, набрав 10 очков. Отставание от первой четверки («Пафоса», «Омонии», «Ариса» и АПОЕЛа) составляет 2 пункта.
Последние матчи: АЕК в рамках минувшего тура кипрского розыгрыша разгромил на выезде клуб «Красава» (4:0).
Не сыграют: В матче против АЗ не сыграет Энрик Саборит, у игрока дисквалификация из-за красной карточки. Из-за травм встречу пропустят Анхель Гарсия и Энзо Кабрера.
Состояние команды: В последних пяти матчах АЕК одержал три победы, сыграл одну встречу вничью и в одном поединке потерпел фиаско.
АЗ
Турнирная таблица: АЗ в чемпионате Нидерландов занимает 4 место, в активе «Алкмара» 12 очков после 7 сыгранных матчей.
Последние матчи: АЗ уступил в Высшей лиге Нидерландов «Неймегену» (1:2). Встреча прошла на выезде. Из-за этого фиаско «Алкмар» осложнил себе борьбу за место в первой тройке.
Не сыграют: Игру из-за травмы пропустят Сейя Майкума и Трой Парротт.
Состояние команды: АЗ не может выиграть в третьем матче подряд, алкмарцы помимо фиаско в матче против «Неймегена» сыграли вничью с «Фейеноордом» (3:3) и «Зволле» (2:2).
Статистика для ставок
- АЕК входит в топ-5 команд чемпионата Кипра
- АЗ не может выиграть в третьем матче подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: АЗ — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.45, а победа АЕКа — в 3.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.90 и 1.90.
Прогноз: АЕК сейчас на подъеме, об этом свидетельствуют последние результаты. АЗ, напротив, находится в упадке и может допустить осечку в 1-м туре Лиги конференций.
Ставка: Победа АЕКа с коэффициентом 3.40.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.90.