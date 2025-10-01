прогноз на матч Кубка России, ставка за 1.84

1 октября в 5-м туре группы D Кубка России по футболу сыграют «Локомотив» и ЦСКА. Начало игры — в 20:30 мск.

«Локомотив»

Турнирное положение: Железнодорожники после четырех туров лидируют в квартете D, набрав девять очков.

В активе «Локомотива» три победы и одно поражение при восьми забитых и трех пропущенных мячах.

Последние матчи: последний поединок в Кубке «Локомотив» выиграл, обыграв «Акрон» со счетом 3:1.

Ранее в турнире клуб вновь обыграл «Акрон» (2:0) и был сильнее «Балтики» (2:0), однако проиграл ЦСКА в первом туре со счетом 1:2.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

Состояние команды: несмотря на поражение в первом туре, «Локомотив» перед этим матчем имеет отличные шансы сохранить лидерство в группе. В последнем туре команды сыграет против «Балтики».

ЦСКА

Турнирное положение: Железнодорожники после четырех туров занимают вторую строчку в квартете D, набрав восемь очков.

В активе ЦСКА две победы и два матча вничью при шести забитых и трех пропущенных мячах.

Последние матчи: последний поединок в Кубке ЦСКА свел вничью, заработав один балл против «Балтики» (1:1).

Ранее в турнире клуб смог обыграть «Балтики» (2:0) и вновь заработал один балл в матче против «Акрона» (1:1). В первом туре клуб был сильнее «Локомотива» со счетом 2:1.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: ЦСКА смог обыграть равного соперника в первом туре, однако далее команда не смогла показать стабильность, потеряв очки в поединках с более слабыми соперниками. В последнем туре ЦСКА встретится с «Акроном».

Статистика для ставок

В первом матче между этими командами победу праздновал ЦСКА

ЦСКА идет без поражений в Кубке России

«Локомотив» пропускает меньше одного мяча за матч в Кубке

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.84 и 1.94.

Прогноз: Ожидаем равный матч. Основной ставкой выступит ТБ 2,5 в матче.

1.84 ТБ 2.5 в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.84 на матч «Локомотив» — ЦСКА принесёт чистый выигрыш 840₽, общая выплата — 1840₽

Ставка: ТБ 2.5 в матче за 1.84.

Прогноз: Дополнительной ставка будет заключаться в ожидании победы хозяев в матче. «Локомотив» намерен ответить за поражение в прошлом матче.

2.80 Победа «Локомотива» в матче Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.80 на матч «Локомотив» — ЦСКА принесёт прибыль 1800₽, общая выплата — 2800₽

Ставка: Победа «Локомотива» в матче за 2.80.