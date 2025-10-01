1 октября в 5-м туре группы D Кубка России по футболу сыграют «Локомотив» и ЦСКА. Начало игры — в 20:30 мск.
«Локомотив»
Турнирное положение: Железнодорожники после четырех туров лидируют в квартете D, набрав девять очков.
В активе «Локомотива» три победы и одно поражение при восьми забитых и трех пропущенных мячах.
Последние матчи: последний поединок в Кубке «Локомотив» выиграл, обыграв «Акрон» со счетом 3:1.
Ранее в турнире клуб вновь обыграл «Акрон» (2:0) и был сильнее «Балтики» (2:0), однако проиграл ЦСКА в первом туре со счетом 1:2.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: несмотря на поражение в первом туре, «Локомотив» перед этим матчем имеет отличные шансы сохранить лидерство в группе. В последнем туре команды сыграет против «Балтики».
ЦСКА
Турнирное положение: Железнодорожники после четырех туров занимают вторую строчку в квартете D, набрав восемь очков.
В активе ЦСКА две победы и два матча вничью при шести забитых и трех пропущенных мячах.
Последние матчи: последний поединок в Кубке ЦСКА свел вничью, заработав один балл против «Балтики» (1:1).
Ранее в турнире клуб смог обыграть «Балтики» (2:0) и вновь заработал один балл в матче против «Акрона» (1:1). В первом туре клуб был сильнее «Локомотива» со счетом 2:1.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: ЦСКА смог обыграть равного соперника в первом туре, однако далее команда не смогла показать стабильность, потеряв очки в поединках с более слабыми соперниками. В последнем туре ЦСКА встретится с «Акроном».
Статистика для ставок
- В первом матче между этими командами победу праздновал ЦСКА
- ЦСКА идет без поражений в Кубке России
- «Локомотив» пропускает меньше одного мяча за матч в Кубке
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — 2.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.84 и 1.94.
Прогноз: Ожидаем равный матч. Основной ставкой выступит ТБ 2,5 в матче.
Ставка: ТБ 2.5 в матче за 1.84.
Прогноз: Дополнительной ставка будет заключаться в ожидании победы хозяев в матче. «Локомотив» намерен ответить за поражение в прошлом матче.
Ставка: Победа «Локомотива» в матче за 2.80.