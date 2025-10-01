На «РЖД Арене» — центральный матч 5-го тура группового этапа Кубка России. «Локомотив» примет ЦСКА в столичном дерби, которое напрямую решит, кто выйдет в лидеры группы D. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

20:20 В Москве сегодня около 8 градусов, но в течение игры будет холодать. Достаточно холодно, но ЦСКА и «Локомотив» точно привыкли к такой температуре.

20:10 Судейская бригада матча: главный арбитр — Рафаэль Шафеев. Помощники главного — Денис Петров, Станислав Попков. Резервный судья — Владислав Целовальников; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Егор Егоров.

20:00 Игроки ЦСКА тоже вышли размяться, а стадион постепенно заполняется – на обеих фанатских трибунах сегодня ожидается аншлаг.

Разминка игроков ЦСКА LiveSport.Ru

19:50 «Локомотив» первый на разминке, около 40 минут до старта кубкового матча.

Разминка игроков «Локомотива» LiveSport.Ru

19:35 Начинаем онлайн-трансляцию со стартовых составов команд:

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Ньямси, Рамирес, Морозов, Мялковский, Тимофеев, Баринов, Сарвели, Бакаев, Комличенко.

ЦСКА: Тороп, Лукин, Мойзес, Абдулкадыров, Гайич, Матеус Алвес, Кисляк, Бандикян, Руис, Пополитов, Алеррандро.

Форма «Локомотива»

«Железнодорожники» продолжают впечатлять стабильностью. В РПЛ они остаются единственной командой без поражений: четыре победы и шесть ничьих. Последний успех пришёлся на матч против «Рубина» (1:0), где команда Михаила Галактионова показала зрелую игру в обороне и снова сохранила свои ворота сухими.

В Кубке России «Локо» начал с поражения от ЦСКА (1:2), но затем собрал серию из трёх побед подряд — дважды над «Акроном» и однажды над «Балтикой». Этот отрезок вывел москвичей на первое место в группе. Важный плюс — возвращение в состав Зелимхана Бакаева после дисквалификации. Он уже сделал пять результативных передач в сезоне и остаётся ключевым звеном атакующей линии.

Домашний фактор тоже играет роль: «Локомотив» не проигрывает на «РЖД Арене» уже девять матчей подряд. Но есть и минус — в последних четырёх встречах дома обыграть ЦСКА не удалось.

Форма ЦСКА

Команда Фабио Челестини набрала ход и в чемпионате вышла на первое место, обыграв «Балтику» (1:0) благодаря голу в самой концовке. Это позволило «армейцам» воспользоваться осечкой «Краснодара» и возглавить таблицу.

В Кубке России результаты менее стабильны. ЦСКА успел обыграть «Локомотив» и «Балтику», но уступил по пенальти «Акрону» и «Балтике». Сейчас москвичи занимают вторую строчку в группе, отставая от «Локо» всего на одно очко.

Важное усиление перед дерби — возвращение Кирилла Глебова, который оправился от травмы и готов сыграть с первых минут. Юный вингер уже оформил 4+2 в сезоне и способен придать атаке нужную остроту.

Проблема ЦСКА остаётся прежней — позиционная атака. Против компактных соперников «армейцам» сложно находить свободные зоны, а реализация моментов оставляет желать лучшего.

Обе команды подходят к дерби в статусе лидеров — у «Локомотива» 9 очков, у ЦСКА 8. Любая победа выведет команду на первое место в группе и даст солидный задел в борьбе за плей-офф Пути РПЛ.