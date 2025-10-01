1 октября в 5-м туре группы D Кубка России по футболу сыграют «Балтика» и «Акрон». Начало игры — в 20:30 мск.
«Балтика»
Турнирное положение: Клуб из Калининграда после четырех туров занимает последнее место в квартете D, набрав всего два балла.
В активе «Балтики» три поражения и одна ничья при двух забитых и семи пропущенных мячах.
Последние матчи: последний поединок в Кубке «Балтика» свела вничью против ЦСКА (1:1) и заработала один балл.
Ранее в турнире клуб проиграл ЦСКА (0:2), уступил «Локомотиву» со счетом 0:2 и не смог заработать очки в поединке против «Акрона», проиграв первый матч со счетом 1:2.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Балтика» пока смотрится слабо, особенно в Кубке. В целом команда не знает побед в последних четырех матчах. В последнем матче группы «Балтика» сыграет против «Локомотива».
«Акрон»
Турнирное положение: клуб из Тольятти после четырех туров занимает третью строчку в квартете D, набрав пять очков.
В активе «Акрона» два поражения, одна победа и одна ничья при четырех забитых и семи пропущенных мячах.
Последние матчи: последний поединок в Кубке «Акрон» проиграл, уступив «Локомотиву» со счетом 1:3.
Ранее в турнире клуб вновь проиграл «Локомотиву» (0:2), зацепил один балл в поединке против ЦСКА и обыграл «Балтику» в первом туре со счетом 2:1.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Акрон» выдает удивительный отрезок в сезоне. У команды не единой победы в 11-ти матчах подряд. За этот период клуб одержал семь поражений и свел четыре матча вничью.
Статистика для ставок
- «Акрон» не знает побед в 11-ти матчах подряд
- В первом матче между командами был сильнее «Акрон»
- «Балтика» пропускает в каждом матче Кубка
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Балтика» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — 4.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.83 и 1.95.
Прогноз: Основная ставка будет заключаться в ожидании малого количества мячей.
Ставка: ТМ 2.5 в матче за 1.95.
Прогноз: Дополнительная ставка будет состоять в ожидании ничейного результата в основное время матча.
Ставка: Ничья в основное время за 4.10.