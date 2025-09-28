Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Кризис поставлен на паузу. «Астон Вилла» наконец взяла первые три очка в Премьер-лиге, перевернув домашний матч с «Фулхэмом» (3:1) после раннего пропущенного. Олли Уоткинс прервал девятиматчевую голевую засуху, Джон Макгинн и Эми Буэндия добили гостей двумя ударами за две минуты — и «Вилла» выкарабкалась из зоны вылета, получив именно тот эмоциональный заряд, о котором так просил Унаи Эмери.

Результат матча

Астон ВиллаБирмингемАстон Вилла3:1ФулхэмФулхэмЛондон
0:1 Рауль Хименес 3' 1:1 Олли Уоткинс 37' 2:1 Джон МакГинн 49' 3:1 Эмилиано Буэндия 51'
Астон Вилла:  Дамиан Эмилиано Мартинес,  Эзри Конса,  Тайрон Мингс (Пау Торрес 32'),  Лука Динь,  Ламаре Богард (Виктор Линделёф 82'),  Мэтти Кэш,  Джон МакГинн (Бубакар Камара 72'),  Харви Эллиотт (Эмилиано Буэндия 46'),  Эванн Гессан (Дониелл Мален 83'),  Морган Роджерс,  Олли Уоткинс
Фулхэм:  Бернд Лено,  Кэлвин Бейсси,  Йоаким Андерсен,  Тимоти Кастань,  Гарри Уилсон (Энтони Робинсон 80'),  Сандер Берге,  Саша Лукич,  Райан Сесеньон (Самуэль Чуквезе 80'),  Рауль Хименес (Адама Траоре 11'),  Алекс Айуоби (Эмиль Смит-Роу 65'),  Джошуа Кинг (Кевин 65')
Жёлтые карточки:  Джон МакГинн 45+5'  —  Джошуа Кинг 22',  Саша Лукич 34',  Гарри Уилсон 45+1',  Кэлвин Бейсси 55'

Гости начали так, будто приехали на тренировочное поле.  Уже на 3-й минуте Рауль Хименес подкараулил подачу с углового от Лукича — 0:1, и «Вилла» снова была в страхе: в лиге ни одной победы, игра ватная, стадион гудит.  Хименес вскоре травмировался и ушёл с поля — но «Фулхэм» не сдулся: два спорных эпизода с ВАР разогрели трибуны ещё сильнее.

Гол Хименеса
Гол Хименеса globallookpress.com

18-летний Джош Кинг вывалился на Мартинеса, убрал под себя и рухнул — арбитр показал жёлтую за симуляцию, хотя контакт был.  Чуть позже удар Кинга попал в руку Кэшу — тоже без пенальти.  Марку Силва кипел у бровки.

«Вилла» же вязла в центре поля.  И всё-таки под занавес тайма Эмери получил первый сигнал жизни от своей девятки: Люка Динь аккуратно отправил диагональ в зазор между Бэсси и Андерсеном, Уоткинс в одно касание поднял мяч и мягко перебросил Лено.  Грубая позиционная ошибка обороны «Фулхэма» — и долгожданный, очень важный гол для Олли.  Стадион выдохнул.

Олли Уоткинс
Олли Уоткинс globallookpress.com

Перезагрузка после перерыва

В перерыве Эмери снял Харви Эллиотта и бросил в бой Буэндию — и это быстро изменило ритм.  «Вилла» впервые за долгое время сыграла сердито: выше линия, резче давление.  На 52-й минуте молодой Ламар Богард зацепил мяч у Адамы Траоре, Буэндия грамотно ускорил атаку пасом — Макгинн не стал искать лишнего и положил в дальний низом.

Джон Макгинн
Джон Макгинн globallookpress.com

Уже через две минуты всё тот же Буэндия добежал в штрафную и замкнул скидку Уоткинса с левого края — 3:1, «Вилла» поймала ритм, а Эмери на бровке будто сбросил огромный груз с плеч.

Эмилиано Буэндия
Эмилиано Буэндия globallookpress.com

Это был именно тот отрезок, где хозяева перевели игру из сомнений в контроль: скорости — выше, решения — быстрее, поддержка трибун — громче.  А Буэндия напомнил, почему за него держатся в Бирмингеме: тонкость, гол и ассист за шесть минут с выхода на поле.

Тем не менее, «Астон Вилла» по-прежнему далека от стерильности в обороне.  Почти сразу после гола Буэндии они едва не вернули интригу сами себе: Мартинес поспешил с передачей под прессинг, Кинг перехватил, Траоре скатил под удар Лукичу — и только отчаянный вынос Эзри Консы сохранил комфортный счёт.  Этот момент — напоминание, что у команды ещё много проблем в выходе из-под давления и в концентрации после успеха.

Эмилиано Мартинес
Эмилиано Мартинес globallookpress.com

Это не был эталонный спектакль — «Вилла» выгрызла матч характером и качественной реализацией моментов.  Но именно такая трудовая победа и была нужна.  Первые три очка, конец засухи Уоткинса, полезное камбек-ощущение для раздевалки — и чуть спокойнее горизонт перед неделей с «Фейеноордом» в ЛЕ и «Бёрнли» в чемпионате.  Эмери снова получил от команды реакцию: не идеальную, но приемлемую.

Что случилось с «Фулхэмом»

Команда Силвы провела очень зрелые первые полчаса, но после 1:1 развалилась на детали.  Плохое чтение длинных мячей, слабая реакция на старт второй половины, потеря концентрации на пару минут — и матч уплыл.

«Астон Вилла» — «Фулхэм»
«Астон Вилла» — «Фулхэм» globallookpress.com

Да, гости имеют право долго спорить о двух решениях ВАР в первом тайме.  Да, без Хименеса сразу сдулся план давления на стандартах и отскоках.  Но ключевой всё же стала «мягкость» после перерыва — именно о ней Силва говорил, когда называл пропущенные «необъяснимыми».

