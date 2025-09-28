Кризис поставлен на паузу. «Астон Вилла» наконец взяла первые три очка в Премьер-лиге, перевернув домашний матч с «Фулхэмом» (3:1) после раннего пропущенного. Олли Уоткинс прервал девятиматчевую голевую засуху, Джон Макгинн и Эми Буэндия добили гостей двумя ударами за две минуты — и «Вилла» выкарабкалась из зоны вылета, получив именно тот эмоциональный заряд, о котором так просил Унаи Эмери.

Результат матча Астон Вилла Бирмингем 3:1 Фулхэм Лондон 0:1 Рауль Хименес 3' 1:1 Олли Уоткинс 37' 2:1 Джон МакГинн 49' 3:1 Эмилиано Буэндия 51' Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Эзри Конса, Тайрон Мингс ( Пау Торрес 32' ), Лука Динь, Ламаре Богард ( Виктор Линделёф 82' ), Мэтти Кэш, Джон МакГинн ( Бубакар Камара 72' ), Харви Эллиотт ( Эмилиано Буэндия 46' ), Эванн Гессан ( Дониелл Мален 83' ), Морган Роджерс, Олли Уоткинс Фулхэм: Бернд Лено, Кэлвин Бейсси, Йоаким Андерсен, Тимоти Кастань, Гарри Уилсон ( Энтони Робинсон 80' ), Сандер Берге, Саша Лукич, Райан Сесеньон ( Самуэль Чуквезе 80' ), Рауль Хименес ( Адама Траоре 11' ), Алекс Айуоби ( Эмиль Смит-Роу 65' ), Джошуа Кинг ( Кевин 65' ) Жёлтые карточки: Джон МакГинн 45+5' — Джошуа Кинг 22', Саша Лукич 34', Гарри Уилсон 45+1', Кэлвин Бейсси 55'

Статистика матча 4 Удары в створ 4 3 Удары мимо 4 48 Владение мячом 52 2 Угловые удары 8 2 Офсайды 4 10 Фолы 13

Гости начали так, будто приехали на тренировочное поле. Уже на 3-й минуте Рауль Хименес подкараулил подачу с углового от Лукича — 0:1, и «Вилла» снова была в страхе: в лиге ни одной победы, игра ватная, стадион гудит. Хименес вскоре травмировался и ушёл с поля — но «Фулхэм» не сдулся: два спорных эпизода с ВАР разогрели трибуны ещё сильнее.

Гол Хименеса globallookpress.com

18-летний Джош Кинг вывалился на Мартинеса, убрал под себя и рухнул — арбитр показал жёлтую за симуляцию, хотя контакт был. Чуть позже удар Кинга попал в руку Кэшу — тоже без пенальти. Марку Силва кипел у бровки.

«Вилла» же вязла в центре поля. И всё-таки под занавес тайма Эмери получил первый сигнал жизни от своей девятки: Люка Динь аккуратно отправил диагональ в зазор между Бэсси и Андерсеном, Уоткинс в одно касание поднял мяч и мягко перебросил Лено. Грубая позиционная ошибка обороны «Фулхэма» — и долгожданный, очень важный гол для Олли. Стадион выдохнул.

Олли Уоткинс globallookpress.com

Перезагрузка после перерыва

В перерыве Эмери снял Харви Эллиотта и бросил в бой Буэндию — и это быстро изменило ритм. «Вилла» впервые за долгое время сыграла сердито: выше линия, резче давление. На 52-й минуте молодой Ламар Богард зацепил мяч у Адамы Траоре, Буэндия грамотно ускорил атаку пасом — Макгинн не стал искать лишнего и положил в дальний низом.

Джон Макгинн globallookpress.com

Уже через две минуты всё тот же Буэндия добежал в штрафную и замкнул скидку Уоткинса с левого края — 3:1, «Вилла» поймала ритм, а Эмери на бровке будто сбросил огромный груз с плеч.

Эмилиано Буэндия globallookpress.com

Это был именно тот отрезок, где хозяева перевели игру из сомнений в контроль: скорости — выше, решения — быстрее, поддержка трибун — громче. А Буэндия напомнил, почему за него держатся в Бирмингеме: тонкость, гол и ассист за шесть минут с выхода на поле.

Тем не менее, «Астон Вилла» по-прежнему далека от стерильности в обороне. Почти сразу после гола Буэндии они едва не вернули интригу сами себе: Мартинес поспешил с передачей под прессинг, Кинг перехватил, Траоре скатил под удар Лукичу — и только отчаянный вынос Эзри Консы сохранил комфортный счёт. Этот момент — напоминание, что у команды ещё много проблем в выходе из-под давления и в концентрации после успеха.

Эмилиано Мартинес globallookpress.com

Это не был эталонный спектакль — «Вилла» выгрызла матч характером и качественной реализацией моментов. Но именно такая трудовая победа и была нужна. Первые три очка, конец засухи Уоткинса, полезное камбек-ощущение для раздевалки — и чуть спокойнее горизонт перед неделей с «Фейеноордом» в ЛЕ и «Бёрнли» в чемпионате. Эмери снова получил от команды реакцию: не идеальную, но приемлемую.

Что случилось с «Фулхэмом»

Команда Силвы провела очень зрелые первые полчаса, но после 1:1 развалилась на детали. Плохое чтение длинных мячей, слабая реакция на старт второй половины, потеря концентрации на пару минут — и матч уплыл.

«Астон Вилла» — «Фулхэм» globallookpress.com

Да, гости имеют право долго спорить о двух решениях ВАР в первом тайме. Да, без Хименеса сразу сдулся план давления на стандартах и отскоках. Но ключевой всё же стала «мягкость» после перерыва — именно о ней Силва говорил, когда называл пропущенные «необъяснимыми».

И всё же момент для камбека был: тот самый промах Лукича из-под Консы мог вернуть игру в зону стресса для «Виллы». Не вернул — и «Фулхэм» уехал в Лондон уехал с закономерным уроком: на «Вилла Парк» нельзя давать хозяевам разбегаться.