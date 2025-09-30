прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.10

30 сентября во 2-м туре основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Будё-Глимт» и «Тоттенхэм». Начало игры — в 22:00 мск.

«Будё-Глимт»

Турнирное положение: «Молнии» в своем чемпионате выступают не столь успешно. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Будё-Глимт» на один пункт отстает от лидера, имея матч в запасе. Да и забивает команда в среднем чаще 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Молнии» одолели «Одд» (3:1).

До того команда расписала мировую с «Русенборгом» (1:1). Да и поединок с пражской «Славией» завершился паритетом (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Будё-Глимт» забил 15 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Молнии» нынче выглядят весьма выгодно. Команда не проигрывает 5 матчей кряду.

Причем «Будё-Глимт» традиционно неудачно противостоит «Тоттенхэму». В обоих очных поединках команда уступила сопернику.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. «Молнии» постараются сдержать атаки англичан.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «Шпоры» в своем чемпионате относительно преуспевают. Команда ныне пребывает на 3 месте турнирной таблицы АПЛ.

Причем «Тоттенхэм» в 6 стартовых матчах набрал 11 очков. Команда отличилась 11 мячами при 4 пропущенных в собственные ворота.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Шпоры» не сумели одолеть «Вулверхэмптон» (1:1).

До того команда уверенно переиграла «Донкастер» (3:0). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Брайтоном» (2:2).

При этом «Тоттенхэм» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Джеймс Мэддисон, Деян Кулусевски — травмированы.

Состояние команды: «Шпоры» крепки, и вполне способны прибавить. А вот забивает команда в среднем фактически 2 гола за матч.

При этом «Тоттенхэм» потенциально способен прибавить в плане реализации. Да и Ришарлисон настрелял уже 3 мяча в АПЛ.

«Шпоры» в среднем пропускают реже гола за матч. Да и амбиции на Лигу чемпионов у лондонцев весьма высокие.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Шпоры» намерены подтянуться к искомой первой восьмерке.

Статистика для ставок

Обе команды не проигрывают 5 матчей кряду

«Молнии» в среднем забивают чаще 2 голов за матч

«Будё-Глимт» в двух очных поединках уступил «Тоттенхэму»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.

Прогноз: «Шпоры» имеют качественный подбор атакующих исполнителей, и уж точно будут максимально активно атаковать.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, к тому же исторически успешно противостоят норвежцам.

2.10 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Будё-Глимт» — «Тоттенхэм» принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Победа «Тоттенхэма» за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.50 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Будё-Глимт» — «Тоттенхэм» принесёт прибыль 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: Обе не забьют за 2.50