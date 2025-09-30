30 сентября во 2-м туре основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Будё-Глимт» и «Тоттенхэм». Начало игры — в 22:00 мск.
«Будё-Глимт»
Турнирное положение: «Молнии» в своем чемпионате выступают не столь успешно. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
При этом «Будё-Глимт» на один пункт отстает от лидера, имея матч в запасе. Да и забивает команда в среднем чаще 2 мячей за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Молнии» одолели «Одд» (3:1).
До того команда расписала мировую с «Русенборгом» (1:1). Да и поединок с пражской «Славией» завершился паритетом (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Будё-Глимт» забил 15 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: «Молнии» нынче выглядят весьма выгодно. Команда не проигрывает 5 матчей кряду.
Причем «Будё-Глимт» традиционно неудачно противостоит «Тоттенхэму». В обоих очных поединках команда уступила сопернику.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. «Молнии» постараются сдержать атаки англичан.
«Тоттенхэм»
Турнирное положение: «Шпоры» в своем чемпионате относительно преуспевают. Команда ныне пребывает на 3 месте турнирной таблицы АПЛ.
Причем «Тоттенхэм» в 6 стартовых матчах набрал 11 очков. Команда отличилась 11 мячами при 4 пропущенных в собственные ворота.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Шпоры» не сумели одолеть «Вулверхэмптон» (1:1).
До того команда уверенно переиграла «Донкастер» (3:0). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Брайтоном» (2:2).
При этом «Тоттенхэм» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Джеймс Мэддисон, Деян Кулусевски — травмированы.
Состояние команды: «Шпоры» крепки, и вполне способны прибавить. А вот забивает команда в среднем фактически 2 гола за матч.
При этом «Тоттенхэм» потенциально способен прибавить в плане реализации. Да и Ришарлисон настрелял уже 3 мяча в АПЛ.
«Шпоры» в среднем пропускают реже гола за матч. Да и амбиции на Лигу чемпионов у лондонцев весьма высокие.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Шпоры» намерены подтянуться к искомой первой восьмерке.
Статистика для ставок
- Обе команды не проигрывают 5 матчей кряду
- «Молнии» в среднем забивают чаще 2 голов за матч
- «Будё-Глимт» в двух очных поединках уступил «Тоттенхэму»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.
Прогноз: «Шпоры» имеют качественный подбор атакующих исполнителей, и уж точно будут максимально активно атаковать.
Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, к тому же исторически успешно противостоят норвежцам.
Ставка: Победа «Тоттенхэма» за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.50