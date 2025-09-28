28 сентября в 7-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Эльче» и «Сельта». Начало игры — в 17:15 мск.
«Эльче»
Турнирное положение: «Бело-зелёные» стартовали весьма резво. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы.
При этом «Эльче» на три пункта отстают от третьей позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела довольно удачно. «Бело-зелёные» не уступили «Осасуне» (1:1).
До того команда сумела переиграть «Овьедо» (1:0). А вот поединок с «Севильей» завершился боевым паритетом (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Эльче» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Бело-зелёные» потенциально способны быть в середняках лиги. Да и не проигрывает команда уже 3 поединка кряду.
Причем «Эльче» традиционно неудачно противостоит «кельтам». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 4 коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Бело-зелёные» намерены впервые за 4 года одолеть «Сельту».
«Сельта»
Турнирное положение: «Кельты» нынешний чемпионат начали крайне слабо. Команда ныне пребывает на 15 строчке турнирной таблицы.
Причем «Сельта» в 6 матчах набрала всего 5 очков. Команда отличилась 5 мячами при 7 пропущенных в собственные ворота.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кельты» не смогли переиграть «Райо Вальекано» (1:1).
До того команда подписала мировую с «Жироной» (1:1). А вот чуть ранее она подписала мирное соглашение с «Вильярреалом» (1:1).
При этом «Сельта» в 5 своих последних поединках добыла 5 ничьих. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Кельты» намерены как можно скорее подтянуться к зоне еврокубков. Вот только команда еще ни разу не победила в текущем чемпионате.
При этом «Сельта» потенциально способна прибавить в плане реализации. Да и опытнейший Яго Аспас до сих пор полезен в атаке!
«Кельты» в 3 последних очных поединках одолели «Эльче». Да и в нынешней диспозиции команда твёрдо намерена разжиться тремя очками.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. В составе команды имеется ряд качественных атакующих исполнителей.
Статистика для ставок
- «Сельта» еще не побеждала в текущем чемпионате
- «Эльче» не проигрывает 3 матча кряду
- «Бело-зелёные» уже почти 4 года не обыгрывают «кельтов»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сельта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 2.88.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.
Прогноз: «Сельта» явно прибавит во всех компонентах, и наверняка будет активно атаковать.
Номинальные гости потенциально способны побороться за выход в еврокубки, плюс исторически успешно противостоят «Эльче».
Ставка: Победа «Сельты» за 2.60.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья за 3.10