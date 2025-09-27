«Канарейки» не дадут себя в обиду

прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.05

27 сентября в 6-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Тулуза» и «Нант». Начало игры — в 20:00 мск.

«Тулуза»

Турнирное положение: «Фиалки» стартовали на своем уровне. Команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Тулуза» в 5 матчах набрала 6 зачетных баллов. Да и отличилась команда 7 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Фиалки» уступили «Осеру» (0:1).

До того команда была бита «Лиллем» (1:2). Да и поединок с ПСЖ принес форменное разочарование (3:6).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Тулуза» забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Фиалки» потенциально способны побороться за выход в еврокубки. Вот только уступила команда в 3 своих последних матчах.

Причем «Тулуза» традиционно сложно противостоит «Нанту». В пяти последних очных поединках команда по разу победила и уступила.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Фиалки» намерены прервать трехматчевую серию поражений.

«Нант»

Турнирное положение: «Канарейки» текущий чемпионат начали неудачно. Команда ныне пребывает на 16 строчке турнирной таблицы.

Причем «Нант» в 5 матчах набрал 4 зачетных балла. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Канарейки» не сумели одолеть «Ренн» (2:2).

До того команда потерпела поражение от «Ниццы» (0:1). А вот чуть ранее она с натугой переиграла «Осер» (1:0).

При этом «Нант» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Канарейки» намерены выбраться из опасной зоны. А вот пропускает команда в среднем гол за матч.

При этом «Нант» потенциально обязан прибавить в плане реализации. А вот «Тулузе» команда не проигрывает уже два года.

Вот только «канарейки» не побеждают уже 2 матча кряду. Да и проблемы с реализацией решить все никак не удается.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда постарается воспользоваться проблемами соперника.

Статистика для ставок

«Нант» в среднем забивает реже гола за матч

«Фиалки» уступили в 3 своих последних матчах

«Тулуза» уже 2 года не может одолеть «канареек»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тулуза» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

Прогноз: «Нант» способен прибавить в плане реализации, к тому же в последнее время успешно противостоит «Тулузе».

Номинальные гости намерены выбраться из опасной зоны, да и оппонент в последних матчах выглядел откровенно бледно.

2.05 «Нант» не проиграет Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: «Нант» не проиграет за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

2.10 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: ТБ 2.5 за 2.10