прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.40

«Жирона» встретится с «Эспаньолом» в рамках 7-го тура испанской Примеры. Поединок пройдет 26 сентября и начнется в 22:00 по мск.

«Жирона»

Турнирное положение: Команда провалила старт нынешнего сезона. После 6-и туров в Примере «Жирона» занимает последнее 20-е место в таблице с 2 очками в активе.

Стоит отметить, что команда не набрала ни одного очка из 9-и возможных на своем поле, занимая последнее место в лиге по этому показателю. За 3 встречи дома «Жирона» забила только 1 гол.

Последние матчи: В прошлом туре Примеры команда сыграла вничью с «Атлетиком» (1:1), упустив минимальное преимущество на 48-й минуте. Матчем ранее «Жирона» крупно уступила «Леванте» (0:4).

В 6-и встречах нынешнего сезона команда ни разу не победила, дважды сыграла вничью и 4 раза проиграла. За этот отрезок «Жирона» сумела забить 3 гола при 16-и пропущенных.

Не сыграют: Артеро, Хуан Карлос, Лемар, Лопес и Цыганков (у всех — травмы).

Состояние команды: «Жирона» с треском провалила старт сезона, но еще не все потеряно. До спасительной 17-й позиции команда отстает всего на 2 балла. Небольшая победная серия может помочь выбраться из ямы.

В последних 5-и очных встречах «Жирона» ни разу не проигрывала «Эспаньолу». Команды трижды сыграли вничью, а также «красные» дважды победили.

«Эспаньол»

Турнирное положение: Эта команда, напротив, провела отличный старт. После 6-и туров «Эспаньол» занимает 4-е место в таблице Примеры с 11-ю очками в активе.

Несмотря на это, в гостях команда выступает ужасно. По этому показателю «Эспаньол» занимает лишь 15-е место в лиге, набрав 1 очко из 6-и возможных на чужом поле.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда сыграла вничью с «Валенсией» (2:2), сравняв счет на 90+6-й минуте. До этого «Эспаньол» уступил «Реалу» (0:2).

В последних 5-и встречах в Примере команда однажды проиграла, а также по 2 раза сыграла вничью и победила. За этот период «Эспаньол» сумел забить 8 голов при таком же количестве пропущенных.

Состояние команды: У «Эспаньола» отличный футбол в нынешнем сезоне. Сможет ли команда найти стабильность и регулярно набирать очки? Большой вопрос...

У команды отличную результативность показывает нападающий Пере Милья, который забил 3 гола в 4-х встречах Примеры, занимая 12-е место в списке лучших бомбардиров.

Статистика для ставок

«Жирона» не выиграла ни одного матча в 6-и встречах нынешнего сезона

В последних 5-и встречах «Эспаньол» проиграл только 1 раз

В последних 5-и очных матчах «Жирона» ни разу не проигрывала «Эспаньолу»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Жироны» — 2.40, победа «Эспаньола» — 2.95, ничья — за 3.35.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с одинаковыми коэффициентами — 1.90.

Прогноз: Можно предположить, что хозяева одержат первую победу в нынешнем сезоне.

2.40 Победа «Жироны». Ставка на матч #1

Ставка: Победа «Жироны» за 2.40.

Прогноз: Для победы «Жироне» будет необходимо забить больше 1-го гола.

2.35 Индивидуальный тотал «Жироны» 1.5 больше. Ставка на матч #2

Ставка: Индивидуальный тотал «Жироны» 1.5 больше за 2.35.