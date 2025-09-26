В пятницу, 26 сентября, «Жирона» примет «Эспаньол» в рамках 7-го тура Ла Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

17' Высокий темп игры пока, атакой на атаку отвечают соперники.

16' Удар Долана с края штрафной площади «Жироны», надёжен в рамке Гассанига.

13' Контр-атака «Эспаньола», в падении из пределов штрафной бил Фернандес, парировал мяч вратарь Гассанига грамотно выбрав позицию в воротах.

12' Удар Мартина из-за пределов штрафной «Эспаньола», в прыжке на угловой перевел мяч вратарь Дмитрович.

10' Больше в последние минуты мяч контролируют хозяева, в позиционной атаке они сейчас.

09' Удар Порту из-за пределов штрафной «Эспаньола», мяч выше ворот полетел.

08' Ванат пробовал обработать непростой мяч на линии штрафной площади «Эспаньола», но его окружили защитники гостей и обезмячили.

07' Пробил из пределов штрафной «Жироны» Ромеро, но заблокировали защитники хозяев удар.

05' Контролируют мяч игроки «Эспаньола», инициатива у гостей.

03' «Эспаньол» активнее начал матч, Милья рвался к воротам «Жироны», но защитники численным большинством взяли.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Жироны».

До матча

21:58 Команды на поле, скоро матч начнется!

21:50 Матч пройдет на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» вмещающем 14 500 зрителей.

21:40 Главным арбитром матча будет Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо.

Стартовые составы команд

«Жирона»: Гассанига, Ринкон, Блинд, Морено, Витсель, Франсес, Рейс, Мартин, Унаи, Ванат, Порту.

«Эспаньол»: Дмитрович, Эль-Хилали, Калеро, Ромеро, Ридель, Гонсалес, Лосано, Долан, Пуадо, Фернандес, Милья.

«Жирона»

Команда провалила старт нынешнего сезона. После 6-и туров в Примере «Жирона» занимает последнее 20-е место в таблице с 2 очками в активе. Стоит отметить, что команда не набрала ни одного очка из 9-и возможных на своем поле, занимая последнее место в лиге по этому показателю. За 3 встречи дома «Жирона» забила только 1 гол. В прошлом туре Примеры команда сыграла вничью с «Атлетиком» (1:1), упустив минимальное преимущество на 48-й минуте. Матчем ранее «Жирона» крупно уступила «Леванте» (0:4). В 6-и встречах нынешнего сезона команда ни разу не победила, дважды сыграла вничью и 4 раза проиграла. За этот отрезок «Жирона» сумела забить 3 гола при 16-и пропущенных.

«Жирона» с треском провалила старт сезона, но еще не все потеряно. До спасительной 17-й позиции команда отстает всего на 2 балла. Небольшая победная серия может помочь выбраться из ямы. В последних 5-и очных встречах «Жирона» ни разу не проигрывала «Эспаньолу». Команды трижды сыграли вничью, а также «красные» дважды победили. Из потерь в составе стоит отметить Артеро, Хуана Карлоса, Лемара, Лопеса и Цыганкова (у всех — травмы).

«Эспаньол»

Эта команда, напротив, провела отличный старт. После 6-и туров «Эспаньол» занимает 4-е место в таблице Примеры с 11-ю очками в активе. Несмотря на это, в гостях команда выступает ужасно. По этому показателю «Эспаньол» занимает лишь 15-е место в лиге, набрав 1 очко из 6-и возможных на чужом поле. В прошедшей встрече команда сыграла вничью с «Валенсией» (2:2), сравняв счет на 90+6-й минуте. До этого «Эспаньол» уступил «Реалу» (0:2). В последних 5-и встречах в Примере команда однажды проиграла, а также по 2 раза сыграла вничью и победила. За этот период «Эспаньол» сумел забить 8 голов при таком же количестве пропущенных.

У «Эспаньола» отличный футбол в нынешнем сезоне. Сможет ли команда найти стабильность и регулярно набирать очки? Большой вопрос... У команды отличную результативность показывает нападающий Пере Милья, который забил 3 гола в 4-х встречах Примеры, занимая 12-е место в списке лучших бомбардиров.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 3 матча. Дважды команды сыграли в Ла Лиге: в первом матче «Жирона» дома победила 4:1, а в матче на поле «Эспаньола» команды разошлись миром 1:1. Ещё одна игра была сыграна в рамках подготовки к сезону, тогда встреча закончилась со счетом 0:0. Уже в рамках предсезонной подготовки к нынешнему сезону, команды так же сыграли товарищеский матч, основное время закончилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти победила «Жирона» 5:4.

За всю историю команды сыграли 18 матчей. В 8 играх победила «Жирона», в 5 «Эспаньол», оставшиеся 5 встреч завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.35