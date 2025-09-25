прогноз на матч Кубка Узбекистана, ставка за 2.04

25 сентября в 1/2 финала Кубка Узбекистана по футболу сыграют «Пахтакор» и «Динамо» Самарканд. Начало игры — в 16:00 мск.

«Пахтакор»

Турнирное положение: «Пахтакор» борется за медали чемпионата. Команда нынче пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Пахтакор» на 5 очков отстает от второй позиции. А вот пропустила команда 20 мячей в 22 поединках чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пахтакор» не сумел одолеть «Шуртан» (0:0).

До того команда с трудом переиграла «Нефтчи» Фергана (2:1). А вот поединок с «Машъалом» принес уверенный успех (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Пахтакор» забил 13 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Пахтакор» относительно преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает 2 мяча за матч.

Причем «Пахтакор» традиционно неудачно противостоит динамовцам. В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при двух коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда до последней ничьей победила 4 раза кряду.

«Динамо» Самарканд

Турнирное положение: «Динамо» Самарканд ходит в середняках лиги. Команда на данный момент находится на 6 месте.

Причем «Динамо» Самарканд всего на 2 очка отстает от третьей позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Динамо» Самарканд уступил «Нефтчи» Фергана (1:2).

До того команда уверенно расправилась с «Шуртаном» (3:0). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Согдианой» (1:1).

При этом «Динамо» Самарканд в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Динамо» Самарканд имеет не столь надежные тылы. Команда пропустила 25 мячей в 21 поединке чемпионата.

При этом «Динамо» Самарканд крайне нестабилен в плане игры и результатов. Динамовцы чередуют успешные поединки с блеклыми.

Команда в двух последних очных поединках не проигрывала «Пахтакору». Да и в нынешней диспозиции она выглядит андердогом.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

Ташкентцы в среднем забивают 2 мяча за матч

«Динамо» Самарканд в среднем пропускает чаще гола за матч

«Пахтакор» не проигрывал в 6 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Пахтакор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47. Ничья оценена в 3.85, а победа оппонента — в скромные 6.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.02 и 1.71.

Прогноз: «Пахтакор» выглядит предпочтительнее соперника, и наверняка начнёт встречу максимально агрессивно.

Номинальные хозяева способны еще прибавить в плане реализации, да и динамовцы нынче крайне нестабильны.

Ставка: Победа «Пахтакора» в 1 тайме за 2.04.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

Ставка: Обе забьют за 2.22