прогноз на матч Кубка России, ставка за 2.05

25 сентября в 1/4 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Иркутск» и «Челябинск». Начало игры — в 11:00 мск.

«Иркутск»

Турнирное положение: «Иркутск» ходит в середняках второй лиги. Команда нынче пребывает на 5 месте турнирной таблицы своей зоны.

При этом «Иркутск» на 8 очков отстает от третьей позиции. А вот пропустила команда 29 мячей в 22 поединках первенства.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Иркутск» уступил «Зениту-2» (0:1).

До того команда сумела одолеть «Космос» (2:1). А вот поединок с КДВ принес уверенную викторию (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Иркутск» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Иркутск» относительно преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.

Причем «Иркутск» до последней коллизии победил дважды кряду. Да и дать бой челябинцам для команды будет шикарным экзаменом.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда уж точно не боится более крепкого оппонента.

«Челябинск»

Турнирное положение: «Челябинск» сражается за выход в РПЛ. Команда на данный момент находится на 4 месте.

Причем «Челябинск» на 5 очков отстает от первой позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Челябинск» разгромил «Родину» (4:0).

До того команда расписала мировую со «СКА-Хабаровском» (1:1). А вот чуть ранее она сумела переиграть «Чайку» (1:0).

При этом «Челябинск» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Челябинск» имеет относительно надежные тылы. Команда пропустила 10 мячей в 11 поединках первенства.

При этом «Челябинск» не проигрывал в 6 своих последних матчах. Да и вообще, потенциал у команды Романа Пилипчука достаточно высокий.

Команда уже 2 месяца не побеждает на выезде. Зато в нынешней диспозиции она вполне способна прервать затянувшуюся серию.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда заметно прибавила в последних поединках.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают больше одного мяча за матч

«Челябинск» не проигрывает 6 матчей кряду

«Иркутск» до последнего поражения победил дважды кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Челябинск» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.54. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.00 и 1.72.

Прогноз: «Челябинск» выглядит предпочтительнее соперника, и наверняка начнёт встречу максимально агрессивно.

Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, да и «Иркутску» банально не хватит класса.

2.05 П2 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Победа «Челябинска» в 1 тайме за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

2.10 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: Обе забьют за 2.10