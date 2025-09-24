Выберется ли «Реал Сосьедад» из зоны вылета?

ставка за 2.10 и прогноз на матч Ла Лиги

24 сентября в шестом туре испанской Ла Лиги сыграют «Реал Сосьедад» и «Мальорка». Начало встречи — в 22:30 мск.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: «Реал Сосьедад» после пяти поединков нового розыгрыша испанской Ла Лиги имеет лишь два балла в активе и находится внизу таблицы.

Команда занимает 18-ю позицию, что в зоне вылета (18-20-е места), на один балл отставая от спасительной 17-й строчки, а также только по дополнительным показателям опережая нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках пятого тура национального первенства баски на чужом поле потерпели поражение от «Бетиса» (1:3).

Перед этим в четвертом туре испанского чемпионата коллектив также остался без очков, когда теперь в домашних стенах с результатом 1:2 проиграл мадридскому «Реалу».

Не сыграют: травмированы — Беития, Эррера и Оскарссон, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Ла Лигу, «Реал Сосьедад» проиграл, а в восьми последних поединках, включая товарищеские, ни разу не выиграл.

Это вроде бы сулит хозяевам плохие шансы на три очка, тем не менее, они все же немалы, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Пять голов команды в новом сезоне Ла Лиги забивали разные игроки.

«Мальорка»

Турнирное положение: «Мальорка» после пяти поединков нового розыгрыша испанской Ла Лиги имеет два балла в активе и также находится внизу таблицы.

Команда занимает предпоследнюю, 19-ю позицию (зона вылета), на один балл отставая как от спасительной 17-й строчки, так и от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках пятого тура национального первенства балеарцы на своем поле сумели отобрать очки у «Атлетико» — 1:1.

Перед этим в поединке четвертого тура коллектив уже остался без очков, когда теперь в чужих стенах с результатом 2:3 потерпел поражение от «Эспаньола».

Не сыграют: травмированы — Льябрес и Даниэль Родригес, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Ла Лигу, «Мальорка» трижды проиграла и ни разу не выиграла.

Это сулит гостям не лучшие шансы даже на мировой исход, особенно на чужом поле, хотя текущая форма соперника все же позволяет им рассчитывать на успех.

Ведат Мурики — лучший бомбардир команды в новом сезоне Ла Лиги с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в восьми последних матчах «Реал Сосьедад» не выиграл

в трех из четырех последних матчей «Реал Сосьедада» забивали больше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Мальорки» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.60, выигрыш «Мальорки» — в 5.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.17 и 1.70.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их четырех последних домашних поединках.

Такой же сценарий был реализован и в четырех последних матчах гостей.

Ставка: обе команды забьют за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Реал Сосьедада».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.55