прогноз на матч Кубка английской лиги, ставка за 2.41

23 сентября в 1/16 финала Кубка английской лиги по футболу сыграют «Уиган» и «Уиком». Начало игры — в 21:45 мск.

«Уиган»

Турнирное положение: «Латикс» стартовали в чемпионате не столь продуктивно. Команда нынче находится на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Уиган» в 9 матчах Первой лиги набрал 12 зачетных баллов. В них команда отличилась 14 забитыми мячами при 13 пропущенных.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Латикс» уступили «Болтону» (1:4).

До того команда легко переиграла «Донкастер» (3:0). А вот поединок с «Линкольном» принес ничейный результат (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Уиган» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Латикс» нынче находятся не в лучших кондициях. Команда пропускает в среднем чаще гола за матч.

Причем «Уиган» традиционно сложно противостоит «Уикому». Из пяти последних очных поединков команда победила 2 раза при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Латикс» мотивированы пройти в Кубке лиги как можно дальше.

«Уиком»

Турнирное положение: «Уондерерс» нынешний чемпионат начали посредственно. Команда ныне пребывает на 18 месте турнирной таблицы.

Причем «Уиком» в 9 матчах набрал лишь 8 очков. Команда сумела отличиться 10 забитыми мячами в третьем по рангу дивизионе страны.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Уондерерс» одолели «Нортхэмптон» (2:0).

До того команда уступила «Питерборо» (1:2). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Мансфилду» (2:0).

При этом «Уиком» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Уондерерс» крепки, но крайне нестабильны. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.

При этом «Уиком» не пропускал от «Уигана» в трех последних очных поединках. В них команда победила 2 раза при одной ничьей.

Команда нынче находится не в лучших кондициях. «Уондерерс» всего на один зачетный балл опережают зону вылета.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Уиком» в среднем пропускает чаще гола за матч

«Уиган» в среднем забивает реже 2 мячей за матч

«Уиком» не пропускал от «латикс» в 3 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Уиган» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.41. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.14 и 1.71.

Прогноз: «Уиган» выглядит монолитнее соперника, и уж точно будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева способны поднатореть в плане реализации, плюс мотивированы наконец-то одолеть «Уиком».

2.41 П1 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Победа «Уигана» за 2.41.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

2.14 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: ТБ 2.5 за 2.14