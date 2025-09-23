23 сентября в 1/16 финала Кубка английской лиги по футболу сыграют «Линкольн Сити» и «Челси». Начало встречи — 21:45 мск.

«Линкольн Сити»

Турнирное положение: после 9 туров «Линкольн Сити» располагается на 3-м месте в таблице Лиги 1 с 18 очками.

Последние матчи: дома «Линкольн Сити» уверенно на своем поле обыграл «Лутон» со счетом 3:1. До 77-й минуты была ничья 1:1, но затем команда смогла додавить своего соперника, забив дважды. Главным героем стал шотландец Бен Хаус, оформивший дубль.

Ранее была гостевая победа над «Бертоном» (1:0) и ничья дома с «Уиганом» (2:2).

Не сыграют: потерь нет.

Состояние команды: в этом сезоне «Лутон» вполне способен побороться за выход в Чемпионшип, в команде подобрался неплохой состав по меркам Лиги 1, игроки голодны до побед, а средний возраст в самом соку, чтобы побеждать.

«Челси»

Турнирное положение: после 5 матчей «Челси» располагается на шестом месте в таблице АПЛ с 8 очками.

Последние матчи: игра с «Манчестер Юнайтед» в пятом туре АПЛ началась с удаления голкипера Роберто Санчеса уже на пятой минуте. Понятно, что в меньшинстве стало намного сложнее, и «синие» пропустили два мяча еще до перерыва. Лишь после того как составы уравнялись, удалось забить один мяч, но на большее сил не хватило, хотя моменты были.

До этого случилось поражение в ЛЧ в гостях от «Баварии» (1:1) и ничья с Брентфордом« (2:2) в АПЛ.

Не сыграют: травмированы — Бадиашиль (з), Колуилл (з), Эссуго (п), Лавия (п), Делап (н).

Состояние команды: в последнее время главный тренер Энцо Мареска столкнулся с проблемами в составе после нескольких травм ведущих футболистов. В итоге, после мощного старта и серии побед "Челси" немного сдал свои позиции. Также сказывается игра на несколько фронтов и отсутствие нормального отдыха после КЧМ.

Статистика для ставок

Никогда ранее между собой команды не играли

"Линкольн" не проигрывает уже 10 матчей

В трех последних играх у "Челси" одна ничья и два поражения

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу "Линкольн Сити" дают 19,0, а на "Челси" — 1,16, ничью букмекеры оценивают в 8,20.

Тотал меньше 3,5 идет за 1,80, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,08.

Прогноз: сейчас матчи КАЛ для "Челси" совсем не нужны и вряд ли Мареска выставит хотя бы 30% основы. Скоро команде предстоит игра АПЛ с "Брайтоном", а затем ЛЧ с "Бенфикой". Будет играть молодежь и резервисты. Для "Линкольн Сити" напротив это будет игра жизни и команда будет пластаться в каждом эпизоде.

2.15 Победа «Линкольна» с форой 2

Основная ставка: победа "Линкольн Сити" с форой 2 за 2,15.

Прогноз: также можно заиграть совсем рисковый вариант, что хозяева не проиграют в основное время.

5.70 «Линкольн» не проиграет в основное время

Дополнительная ставка: "Линкольн Сити" не проиграет за 5,70.