прогноз на матч чемпионата Португалии, ставка за 2.07

«Бенфика» встретится с «Риу Аве» в рамках перенесенного 1-го тура чемпионата Португалии. Поединок пройдет 23 сентября и начнется в 22:15 по мск.

«Бенфика»

Турнирное положение: После 5-и сыгранных матчей команда располагается на 2-й строчке в таблице чемпионата Португалии с 13-ю очками в активе. «Бенфика» отстает от лидерства на 5 баллов, имея игру в запасе.

На своем поле команда уже успела потерять очки в нынешнем сезоне, набрав 4 балла из 6-и возможных. По этому показателю «Бенфика» располагается на 5-й позиции в лиге.

Последние матчи: В прошлом туре чемпионата Португалии команда разгромила АФС со счетом 3:0, забивая голы в каждом тайме. До этого «Бенфика» уступила «Карабаху» со счетом 2:3.

В последних 5-и встречах во всех турнирах команда трижды победила и по одному разу проиграла и сыграла вничью. За этот отрезок «Бенфика» забила 9 голов при 5-и пропущенных.

Не сыграют: Ба, Брума, Феликс, Лукебарио и Ману (у всех — травмы).

Состояние команды: «Бенфика» провела отличную прошлую встречи против АФС. Это был первый матч для команды под руководством Жозе Моуринью, который возглавил лиссабонцев 18-го сентября.

Очевидно, что сейчас «Бенфика» находится на эмоциональном подъеме, команда вполне способна выдать победную серию и приблизиться к «Порту» в чемпионате страны.

«Риу Аве»

Турнирное положение: Эта команда занимает лишь 16-ю строчку в таблице чемпионата Португалии, набрав только 3 балла за 5 туров. «Риу Аве» отстает от спасительной 15-й позиции на 1 балл.

В гостях команда также выступает далеко не лучшим образом, набрав лишь 1 балл из 6-и возможных. По этому показателю «Риу Аве» занимает лишь 14-ю позицию.

Последние матчи: В прошлом поединке чемпионата страны команда крупно уступила «Порту» со счетом 0:3. До этого «Риу Аве» проиграл «Морейренси» (1:3), провалив 2-й тайм.

Команда провела 5 матчей в нынешнем сезоне и ни в одном не смогла одержать победу. За этот период «Риу Аве» трижды сыграл вничью и дважды уступил.

Не сыграет: Теофанис Баколас (травма).

Состояние команды: «Риу Аве» все никак не может найти свою игру в нынешнем сезоне. Для того, чтобы подниматься по турнирной таблице команде необходимо победить, а в предстоящем матче против «Бенфики» это будет сделать крайне тяжело.

К тому же, «Риу Аве» крайне тяжело даются очные встречи против лиссабонского соперника. В последних 2-х поединках команды однажды сыграли вничью, а дважды победила «Бенфика».

Статистика для ставок

«Бенфика» не проиграла ни одного матча в нынешнем сезоне чемпионата Португалии (3 победы и 1 ничья)

«Риу Аве», напротив, не может победить на протяжении 5-и последних матчей

В последних 5-и очных встречах «Бенфика» 4 раза обыгрывала «Риу Аве»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Бенфики» — 1.14, победа «Риу Аве» — 19.00, ничья — за 8.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.37 и 3.10 соответственно.

Прогноз: «Бенфика» устроит еще один разгром на своем поле.

2.07 Победа «Бенфики» с форой (-2.5). Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Победа «Бенфики» с форой (-2.5) за 2.07.

Прогноз: «Бенфика» сейчас на подъеме. Команда Жозе Моуринью способна забить много голов аутсайдеру чемпионата.

Ставка: Индивидуальный тотал «Бенфики» 3 больше за 2.05.