Моуринью рассчитывает стать главным тренером сборной Португалии

Главный тренервысказался о возможности в будущем возглавить сборнуюпосле чемпионата мира 2026-го года.

«Этим летом у меня не было вообще никаких контактов с "Бенфикой". У меня был контракт с "Фенербахче" и собирался его отработать до конца. Я был далек от мыслей о возвращении в Португалию для работы в клубе. Я всегда думал, что возглавлю сборную Португалии, что Роберто Мартинес может выиграть ЧМ-2026 и захотеть уйти через парадный вход, после чего приду я.

Никаких контактов с федерацией у меня не было, но я думал, что моя карьера движется в эту сторону.

Когда "Бенфика" потеряла три очка в матче с "Карабахом", я находился в Барселоне с женой, а на следующий день мне позвонил сам президент (Руй Кошта): Мистер, можем ли мы поговорить? Мне нужен тренер, способный работать в "Бенфике". Я ответил, что прилечу в Португалию в конце дня, после чего мы сможем поговорить. Конец истории. Если вы готовы поверить в нее, я это ценю. Если вы хотите верить в фантазии, ничего не могу с этим поделать», — сказал Моуринью A Bola.

Напомним, что португальский специалист подписал контракт с «Бенфикой» до конца сезона 2026/2027.