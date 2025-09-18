ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Алексей КудашовС вещами на выход. Кто из тренеров КХЛ будет уволен первым?
  • 17:59
    • Моуринью возглавил «Бенфику»
  • 12:51
    • Кузяев может вернуться в РПЛ
  • 16:44
    • Sport24: Кузяев может вернуться в «Ахмат»
  • 12:59
    • Станковичу грозит четырехматчевая дисквалификация
  • 11:38
    • Сборная России поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА
    Все новости спорта

    Моуринью возглавил «Бенфику»

    Футбол Португалия Бенфика
    Португальский специалист Жозе Моуринью стал главным тренером «Бенфики».

    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью

    По информации клубной пресс-службы, контракт между сторонами рассчитан до конца сезона-2026/2027.

  • Жест отчаяния. Что «Бенфику» ждет крах под руководством Моуринью
  • «Особенный» возвращается на большую сцену
  • Сегодня

    • Прежний главный тренер клуба Бруну Лаже был отправлен в отставку после матча группового этапа с «Карабаха» (2:3), в ходе которого «Бенфика» вела со счетом 2:0, но все равно проиграла.

    Последним клубом Моуринью был турецкий «Фенербахче», который он покинул в конце августа этого года. В его тренерской карьере также значатся «Реал» Мадрид, «Челси», «Интер», «Тоттенхэм», «Рома» и «Порту».

  • «Сине-гранатовые» уверенно обыграют «сорок»?
  • «Ньюкасл» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Неаполитанцы дадут бой «горожанам»?
  • «Манчестер Сити» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 3.75
    •
  • Команды не забьют больше трех голов?
  • «Спортинг» — «Кайрат». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    4.10
  • Экспресс дня 18 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Спортинг — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч ЦСКА — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Спартак — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  7.50
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Хиджиката — Карабельи
  • Теннис
  • Завтра в 06:30
    •
