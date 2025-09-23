Во вторник, 23 сентября, состоится матч 6-го тура чемпионата Португалии, в котором «Бенфика» примет «Риу Аве». Начало игры — в 22:15 мск. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча

29' Замечательная командная работа футболистов «Бенфики» позволяет им уверенно владеть мячом и задавать темп матча посредством продольных передач.

26' Риос попытался поразить ворота с края штрафной, но его выстрел прошёл намного выше цели — «Риу Аве» получит право на удар от ворот.

23' Фредрик Эурснес проявил несдержанность при отборе мяча, что вынудило арбитра Сержиу Гелью прервать игру.

20' Анатолий Трубин совершил великолепный сейв, парировав удар Дарио Спикича из «Рио Аве». Игрок хозяев легко обыграл защитника, пробил с границы штрафной площади по центру ворот, но вратарь был начеку!

18' Дарио Спикич откликнулся на фланговый пас и пробил с края штрафной, но его попытка была нейтрализована самоотверженным защитником.

17' Вангелис Павлидис получил передачу от партнёра, однако бдительный защитник соперника своевременно среагировал и нейтрализовал угрозу воротам.

Статистика матча 1 Удары мимо 0 71 Владение мячом 29 1 Угловые удары 0 5 Фолы 6

15' Благодаря отточенной технике и слаженным действиям, «Бенфика» создаёт непреодолимые трудности для соперника, используя разнообразный арсенал передач.

14' Георгий Судаков выполнил слишком мощный навес с углового, в результате чего мяч вылетел за пределы поля.

13' Марк Гуаль пошёл в обыгрыш, но опытный защитник легко справился с его манёвром.

11' Первая жёлтая в матче! Франьо Иванович в матче за «Бенфику» получил первое предупреждение.

09' Впечатляющий эпизод! Вангелис Павлидис пробил головой из-за штрафной площади — удар по центру ворот был хорош, но голкипер оказался на высоте!

06' Сэмюэль Даль предпринял отчаянную попытку дотянуться до мяча после навеса, но безуспешно.

05' Франьо Иванович попытался выполнить заброс, но его попытка была пресечена обороной соперника.

03' Оул Польман из «Рио Аве» потерял мяч после острого паса партнёра! Соперник сумел его отобрать.

01' В сегодняшнем матче «Бенфика» будет принимать на своём поле «Риу Аве». Хозяева разыгрывают мяч с центра поля. Матч начался!

«Бенфика»

«Бенфика» подходит к старту нового сезона в приподнятом настроении. После пяти сыгранных матчей чемпионата команда занимает вторую строчку в турнирной таблице, имея в активе 13 очков. От лидирующего «Порту» лиссабонцев отделяют 5 очков, при этом у «орлов» есть игра в запасе, что даёт определённые шансы на борьбу за чемпионство.

На своём поле «Бенфика» пока не демонстрирует идеальной игры, в домашних матчах команда набрала 4 очка из 6 возможных, что соответствует лишь пятой позиции среди всех клубов лиги. Однако недавняя победа в матче против АФС со счётом 3:0 показала, что команда способна показывать качественный футбол.

В последних пяти встречах во всех турнирах «Бенфика» демонстрирует неплохие результаты: три победы, одна ничья и одно поражение. За этот период команда забила 9 голов и пропустила 5. Особенно примечательно, что победа над АФС стала первой игрой под руководством Жозе Моуринью, который возглавил команду 18 сентября.

К сожалению, в предстоящем матче не смогут принять участие несколько важных игроков. Из-за травм вне игры останутся Ба, Брума, Жуан Феликс, Доди Лукебарио и Ману. Это определённо ослабит состав, но у тренерского штаба есть возможность найти достойную замену.

В целом, «Бенфика» находится в хорошем состоянии и способна выдать победную серию. Особенно учитывая эмоциональный подъём после назначения Моуринью и недавнюю уверенную победу, команда вполне может рассчитывать на успешный старт в новом сезоне.

«Риу Аве»

«Риу Аве» подходит к матчу против «Бенфики» в непростом положении. Команда находится в нижней части турнирной таблицы, занимая 16-ю строчку с минимальными 3 очками после 5 сыгранных туров. От зоны вылета клуб отделяет всего один балл, что создаёт дополнительное давление на игроков и тренерский штаб.

Гостевые матчи складываются для команды особенно неудачно, за два выездных поединка удалось набрать лишь один балл, что соответствует 14-й позиции в лиге по этому показателю. Такая статистика явно не внушает оптимизма перед встречей с одним из лидеров чемпионата.

Последние результаты «Риу Аве» оставляют желать лучшего. В прошлом туре команда потерпела крупное поражение от «Порту» со счётом 0:3, а перед этим уступила «Морейренси» (1:3), причём второй тайм был полностью проигран. За пять матчей сезона клуб ни разу не смог добиться победы, ограничившись тремя ничьими и двумя поражениями.

Особую сложность матчу придаёт статистика личных встреч с «Бенфикой». В последних двух очных поединках лиссабонский клуб одержал две победы, а одна встреча завершилась вничью. Учитывая текущее состояние команды, предстоящий матч обещает быть крайне тяжёлым для «Риу Аве».

К сожалению, команда не сможет рассчитывать на Теофаниса Баколаса, который получил травму. Это определённо ослабит состав, особенно учитывая, что команде крайне необходимо набирать очки для улучшения своего положения в турнирной таблице.

В целом, «Риу Аве» пока не может найти свою игру в новом сезоне. Команде крайне важно одержать первую победу, но встреча с мощной «Бенфикой» представляется не самым подходящим матчем для этого.

Очные матчи

История противостояний «Бенфики» и «Риу Аве» показывает явное преимущество лиссабонского клуба. В последних матчах «Бенфика» демонстрирует доминирование над соперником: в октябре 2024 года команда разгромила «Риу Аве» со счётом 5:0, а в январе того же года одержала победу 4:1.