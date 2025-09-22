прогноз на матч Примейры, ставка за 2.53

22 сентября в 6-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Спортинг» и «Морейренсе». Начало игры — в 22:15 мск.

«Спортинг»

Турнирное положение: Лиссабонцы стартовали не столь продуктивно. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Спортинг» в 5 матчах набрал 12 зачетных балла. В них команда отличилась 15 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Лиссабонцы разгромили «Кайрат» (4:1).

До того команда нанесла поражение «Фамаликану» (2:1). А вот поединок с «Порту» завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Спортинг» забил 17 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Лиссабонцы привычно поборются за чемпионский титул. Да и состав команды по именам выглядит весьма симпатично.

Причем «Спортинг» традиционно удачно противостоит «Морейренсе». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Да и Франсишку Тринкан сумел отличиться уже 3 голами в текущем чемпионате.

«Морейренсе»

Турнирное положение: «Зелёно-белые» нынешний чемпионат начали шикарно. Команда ныне пребывает на 3 строчке турнирной таблицы.

Причем «Морейренсе» в 5 первых турах набрал 12 очков. Команда в пяти стартовых поединках отличилась 8 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Зелёно-белые» сумели одолеть «Риу Аве» (3:1).

До того команда была бита «Жил Висенте» (0:2). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Витории Гимарайншу» (2:0).

При этом «Морейренсе» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Зелёно-белые» потенциально способны быть в середняках лиги. Да и успешный старт явно окрылил.

При этом «Морейренсе» в прошлом сезоне сумел одолеть «Спортинг» (2:1). Да и в нынешней диспозиции команда способна зацепиться за очки.

Команда имеет неплохо выглядит в плане реализации. Вот только поединки с крепкими оппонентами ей даются натужно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Обе команды пропускают в среднем чуть реже одного мяча за матч

«Спортинг» победил в 2 своих последних матчах

Лиссабонцы в среднем забивают 3 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.21. Ничья оценена в 6.50, а победа оппонента — в скромные 13.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.58 и 2.36.

Прогноз: «Спортинг» вполне преуспевает в плане реализации, и явно проведет поединок максимально агрессивно.

Номинальные хозяева бьются за лидерство, плюс традиционно успешно противостоят «Морейренсе».

2.53 Фора «Спортинга» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Фора «Спортинга» -2.5 за 2.53.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

2.32 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: Обе забьют за 2.32