22 сентября в 21-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Ашхабад» и «Ахал». Начало игры — в 15:00 мск.

«Ашхабад»

Турнирное положение: «Ашхабад» проводит блеклый сезон.  Команда нынче пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Ашхабад» на 7 очков опережает аутсайдера.  А вот пропустила команда 39 мячей в 19 поединках чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Ашхабад» уступил «Небитчи» (1:2).

До того команда сумела одолеть «Копетдаг» (1:0).  Да и поединок с «Мервом» принес три зачетных балла (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории.  В этих поединках «Ашхабад» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Ашхабад» не преуспевает в плане реализации.  Команда в среднем забивает реже одного мяча за матч.

Причем «Ашхабад» традиционно неудачно противостоит «Ахалу».  В пяти последних очных поединках команда уступила 5 раз.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.  Команда максимально мотивирована подтянуться к топ-5.

«Ахал»

Турнирное положение: «Ахал» сражается за серебряные медали.  Команда на данный момент находится на 2 месте.

Причем «Ахал» на один зачетный балл отстает от идущего вторым «Алтын Асыра».  А вот забивает команда в среднем реже 2 голов за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Ахал» сумел одолеть «Мохун Баган» (1:0).

До того команда подписала мировую с «Алтын Асыром» (0:0).  А вот чуть ранее она не смогла переиграть «Копетдаг» (0:0).

При этом «Ахал» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории.  Команда отличилась 5 забитыми мячами при одном пропущенном в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Ахал» имеет достаточно надежные тылы.  Команда пропустила 14 мячей в 17 поединках чемпионата.

При этом «Ахал» не проигрывает уже 5 матчей кряду.  Более того, команда сохранила свои владения сухими в 3 последних поединках.

Команда потенциально может оказаться на 2 строчке таблицы.  Вот только для этого нужно срочно прибавлять в плане реализации.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы.  В двух последних очных поединках с «Ашхабадом» команда забивала по 4 мяча.

Статистика для ставок

  • «Ахал» в среднем забивает реже 2 мячей за матч
  • «Ашхабад» в среднем пропускает 2 гола за матч
  • «Ахал» не пропускал в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ахал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63.  Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 4.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.59 и 2.13.

Прогноз: «Ахал» бьется за второе место, и наверняка начнет встречу максимально агрессивно.

Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, к тому же «Ашхабад» имеет проблемы в плане надежности тылов.

Ставка: Победа «Ахала» в 1 тайме за 2.14.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.40