прогноз на матч МЛС, ставка за 2.46

22 сентября в 30-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Остин» и «Сиэтл Саундерс». Начало игры — в 02:00 мск.

«Остин»

Турнирное положение: «Остин» ходит в середняках лиги. Команда нынче пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Остин» на 4 очка отстает от первой пятерки. А вот пропустила команда 43 мяча в 29 поединках чемпионата США.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Остин» переиграл «Миннесоту Юнайтед» (2:1).

До того команда была бита «Далласом» (0:2). А вот поединок со «Спортингом Канзас-Сити» завершился викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Остин» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Остин» не преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает фактически гол за матч.

Причем «Остин» традиционно неудачно противостоит «Сиэтл Саундерсу». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 3 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда максимально мотивирована закрепиться в топ-7.

«Сиэтл Саундерс»

Турнирное положение: «Сиэтл Саундерс» сражается за самые высокие места. Команда на данный момент находится на 5 строчке турнирной таблицы.

Причем «Сиэтл Саундерс» на 2 очка отстает от 4 позиции. А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сиэтл Саундерс» уступил «Интеру Майами» (1:3).

До того команда подписала мировую с «Лос-Анджелес Гэлакси» (2:2). А вот чуть ранее она сумела переиграть «Интер Майами» (3:0).

При этом «Сиэтл Саундерс» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Сиэтл Саундерс» имеет ненадежные тылы. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

При этом «Сиэтл Саундерс» не побеждал в 2 своих последних матчах. Да и вообще, команде отчетливо не хватает пресловутой стабильности.

Команда уже два года не пропускает от «Остина». Да и в двух последних очных поединках она сумела переиграть оппонента.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда нынче выглядит монолитнее соперника.

Статистика для ставок

«Сиэтл Саундерс» в среднем забивает реже 2 мячей за матч

«Остин» в среднем пропускает чаще гола за матч

«Сиэтл Саундерс» не побеждал в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сиэтл Саундерс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.46. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.79 и 1.98.

Прогноз: «Сиэтл Саундерс» выглядит монолитнее соперника, и наверняка проведет встречу максимально агрессивно.

Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, к тому же «Остин» крайне нестабилен.

Ставка: Победа «Сиэтл Саундерса» за 2.46.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.90