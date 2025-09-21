прогноз на матч Серии A, ставка за 2.95

21 сентября в 4-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Кремонезе» и «Парма». Начало игры — в 16:00 мск.

«Кремонезе»

Турнирное положение: Кремонцы стартовали весьма продуктивно. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Кремонезе» в 3 матчах набрал 7 зачетных баллов. В них команда отличилась 5 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Кремонцы не уступили «Вероне» (0:0).

До того команда нанесла поражение «Сассуоло» (3:2). Да и поединок с «Миланом» принес три зачетных балла (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыл 2 победы. В этих поединках «Кремонезе» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Кремонцы потенциально способны избежать борьбы за выживание. Да и состав команды по именам выглядит довольно симпатично.

Причем «Кремонезе» традиционно успешно противостоит «Парме». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Кремонцы намерены продолжить набирать очки.

«Парма»

Турнирное положение: Пармезанцы нынешний чемпионат начали откровенно неудачно. Команда ныне пребывает на 19 строчке турнирной таблицы.

Причем «Парма» в 3 матчах набрала всего один зачетный балл. Команда отличилась всего одним забитым мячом.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Пармезанцы уступили «Кальяри» (0:2).

До того команда не уступила «Аталанте» (1:1). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила «Ювентусу» (0:2).

При этом «Парма» в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Пармезанцы намерены как можно скорее выбраться из опасной зоны. А вот пропускает команда в среднем почти 2 гола за матч.

При этом «Парма» потенциально обязана прибавить в плане реализации. А вот кремонцам команда не проигрывает уже более трех лет.

Команда не знает радости вкуса побед уже 3 матча кряду. Причем в этих поединках команда сумела отличиться лишь однажды.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда постарается добыть свою первую викторию в чемпионате.

Статистика для ставок

«Парма» в среднем пропускает фактически 2 гола за матч

Кремонцы не проигрывают 6 матчей кряду

«Кремонезе» в среднем забивает реже 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кремонезе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.15, а победа оппонента — в скромные 2.95.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.29 и 1.64.

Прогноз: «Парма» способна прибавить в плане реализации, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости намерены выбраться из опасной зоны, да и везение кремонцев должно закончиться.

Ставка: Победа «Пармы» за 2.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья за 3.15