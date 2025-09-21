21 сентября в 4-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Кремонезе» и «Парма». Начало игры — в 16:00 мск.
«Кремонезе»
Турнирное положение: Кремонцы стартовали весьма продуктивно. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы.
При этом «Кремонезе» в 3 матчах набрал 7 зачетных баллов. В них команда отличилась 5 результативными выстрелами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Кремонцы не уступили «Вероне» (0:0).
До того команда нанесла поражение «Сассуоло» (3:2). Да и поединок с «Миланом» принес три зачетных балла (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыл 2 победы. В этих поединках «Кремонезе» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Кремонцы потенциально способны избежать борьбы за выживание. Да и состав команды по именам выглядит довольно симпатично.
Причем «Кремонезе» традиционно успешно противостоит «Парме». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Кремонцы намерены продолжить набирать очки.
«Парма»
Турнирное положение: Пармезанцы нынешний чемпионат начали откровенно неудачно. Команда ныне пребывает на 19 строчке турнирной таблицы.
Причем «Парма» в 3 матчах набрала всего один зачетный балл. Команда отличилась всего одним забитым мячом.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Пармезанцы уступили «Кальяри» (0:2).
До того команда не уступила «Аталанте» (1:1). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила «Ювентусу» (0:2).
При этом «Парма» в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Пармезанцы намерены как можно скорее выбраться из опасной зоны. А вот пропускает команда в среднем почти 2 гола за матч.
При этом «Парма» потенциально обязана прибавить в плане реализации. А вот кремонцам команда не проигрывает уже более трех лет.
Команда не знает радости вкуса побед уже 3 матча кряду. Причем в этих поединках команда сумела отличиться лишь однажды.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда постарается добыть свою первую викторию в чемпионате.
Статистика для ставок
- «Парма» в среднем пропускает фактически 2 гола за матч
- Кремонцы не проигрывают 6 матчей кряду
- «Кремонезе» в среднем забивает реже 2 мячей за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Кремонезе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.15, а победа оппонента — в скромные 2.95.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.29 и 1.64.
Прогноз: «Парма» способна прибавить в плане реализации, и наверняка будет максимально активно атаковать.
Номинальные гости намерены выбраться из опасной зоны, да и везение кремонцев должно закончиться.
Ставка: Победа «Пармы» за 2.95.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья за 3.15