прогноз на матч Серии А, ставка за 2.00

20 сентября в матче четвертого тура чемпионата Италии по футболу сыграют «Верона» и «Ювентус». Начало игры — в 19:00 мск.

«Верона»

Турнирное положение: команда из одноименного города продолжает идти без побед в новом сезоне итальянского чемпионата.

Веронцы в трех матчах смогли набрать всего два очка и идут на семнадцатом месте в турнирной таблице.

В стартовых турах «жёлто-синие» смогли только один раз поразить ворота соперника, а в свои пропустили целых пять.

Последние матчи: на старте сезона веронский коллектив сыграл вничью с «Кремонезе» (0:0) и «Удинезе» (1:1), но проиграл «Лацио» (0:4).

Также «мастифы» с трудом и в серии пенальти прошли «Аудаче Чериньолу» в Кубке Италии.

Прогнозы и ставки на Серию А

Прошлый сезон команда из Вероны завершила победой над «Эмполи» (2:1).

Не сыграют: травмированы в стане «скалигеров» Фаллу Чам, Абду Харруи, Даниель Москера, Томаш Суслов и Николас Валентини.

Состояние команды: подопечные Паоло Дзанетти в прошлом сезоне Серии А финишировали четырнадцатыми. Думается, что «Верона» будет рада этой позиции и в текущем сезоне.

Главной задачей «Вероны» на сезон является сохранение прописки в элите. Вряд ли команда сможет быть крепким середняком лиги.

«Ювентус»

Турнирное положение: нельзя было стартовать лучше в новом сезоне, чем так, как это сделала туринская команда.

«Чёрно-белые» выиграли все три матча, набрали девять баллов и идут на второй строчке в турнирной таблице.

Туринцы за это время смогли забить целых семь мячей, а в свои ворота пропустили всего три.

Последние матчи: среди недель «зебры» сыграли вничью с «Боруссией» (4:4) в Лиге чемпионов.

В чемпионате страны коллектив из Турина смог победить «Парму» (2:0), «Дженоа» (1:0) и «Интер» (4:3).

Прошлый сезон «старая синьора» завершила победами над «Венецией» (3:2) и «Удинезе» (2:0).

Не сыграют: в лазарете находятся Аркадиуш Милик и Фабио Миретти.

Состояние команды: команда Игора Тудора на самом старте сезона показывает отличный футбол и находится в прекрасной форме. Смотря на игру «Ювентуса», думается, что туринцам вполне по силам навязать борьбу за чемпионский титул в этом сезоне.

В прошлом сезоне «Ювентус» стал только четвертым, а в новой кампании команде точно не простят, если она останется без медалей.

Статистика для ставок

«Ювентус» не проигрывает на протяжении 4 матчей

«Верона» еще не побеждала в текущем сезоне

В последнем очном матче «Ювентус» обыграл «Верону» со счетом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 3.95, а победа «Вероны» — в 6.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.20 и 1.68.

Прогноз: прекрасная форма «Ювентуса» должна обеспечить туринцам победу в этой игре.

2.00 победа Ювентуса с форой-1 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: победа «Ювентуса» с форой-1 за 2.00.

Прогноз: «Ювентус» в последних матчах играет результативно, поэтому команды вполне могут пробить тотал.

2.20 тотал больше 2,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: тотал больше 2,5 за 2.20.