дерзкая ставка за 5.00 на матч Лиги чемпионов

18 сентября в 1-м туре основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Манчестер Сити» и «Наполи». Начало игры — в 22:00 мск.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Горожане» неуверенно стартовали в своем чемпионате. Команда сейчас находится на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Манчестер Сити» в 4 поединках набрал только 6 очков. А вот атака команды выглядит прилично, отличившись 8 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Горожане» переиграли «Манчестер Юнайтед» (3:0).

До того команда потерпела поражение от «Брайтона» (1:2). Да и поединок с «Тоттенхэмом» завершился коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Манчестер Сити» настрелял 11 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: Омар Мармуш, Матео Ковачич — травмированы.

Состояние команды: «Горожане» способны еще прибавить в плане реализации. Да и последняя виктория в дерби окрыляет.

Причем «Манчестер Сити» исторически удачно противостоит «Наполи». Из четырех очных поединков команда победила 2 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Эрлинг Холанн и компания постараются стартовать в Лиге чемпионов как можно увереннее.

«Наполи»

Турнирное положение: Неаполитанцы выдали яркий старт в Серии A. Команда нынче пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Наполи» набрал 9 очков в 3 стартовых турах своего чемпионата. Да и отличились игроки команды 6 результативными выстрелами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. Неаполитанцы переиграли «Фиорентину» (3:1).

До того команда сумела одолеть «Кальяри» (1:0). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Сассуоло» (2:0).

При этом «Наполи» в 5 своих последних поединках добыл 5 побед. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Ромелу Лукаку — травмирован.

Состояние команды: Неаполитанцы нынче снимают скальп за скальпом. Команда победила в 6 своих последних матчах.

При этом «Наполи» в трех турах чемпионата Италии пропустил всего 1 мяч. Так что в плане надежности тылов у команды полная гармония.

Неаполитанцы явно намерены стартовать максимально продуктивно. Даже без травмированного Ромелу Лукаку у итальянцев есть кому забивать.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Да и опытнейший Кевин Де Брёйне превосходно знает все изъяны своей бывшей команды.

Статистика для ставок

«Наполи» победил в 6 своих последних матчах

«Горожане» до последней виктории уступили в 2 матчах кряду

«Манчестер Сити» одолел «Наполи» в двух последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.69. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.76 и 2.13.

Прогноз: Неаполитанцы способны поднатореть во всех компонентах, и явно не боятся оппонента.

Номинальные гости способны удивить, к тому же имеют в своем составе квалифицированных атакующих исполнителей.

Ставка: Победа «Наполи» за 5.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше четырех мячей.

Ставка: ТБ 4.5 за 5.00