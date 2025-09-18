В четверг, 18 сентября, состоится матча Лиги чемпионов , в котором «Манчестер Сити» примет «Наполи». Начало игры — в 22:00 мск. За ходом встречи можно следить в нашей онлайн-трансляции.

42' После третьего углового пробил Гвардиол с дальней дистанции, обвёл защитников и попал в бутылку рядом со штангой.

41' Сразу два момента создали «горожане». После первого углового вторым темпом подавал Бернардо Сильва с угла штрафной, мягко на голову Рейдерса, Савич перевёл на второй угловой. Тут же второй угловой привёл к опасному моменту и пробил метров с 6 в ближний Гвардиол. Жаркая концовка первого тайма.

39' Рейдерс на позиции центрального нападающего в штрафной оказался, в стиле бразильских игроков пытался перебросить Нгиссса и перевёл мяч на угловой.

37' Пас Родри на Бернардо Сильву получился шикарным, с фланга подавал португалец, выиграл Беукема борьбу у Холанда и первым на отскоке оказался Родри, в касание пробил в ближний угол, в струнку вытянулся Савич и отразил удар.

35' Диаш отлично подал после отыгрыша с Хусановым на углу штрафной. Холанд за спиной защитника открылся, зряче отдавал, немного не точно, в подкате пару сантиметро в росте не хватило.

Статистика матча 4 Удары в створ 1 3 Удары мимо 0 68 Владение мячом 32 6 Угловые удары 2 1 Офсайды 1 2 Фолы 2

33' Савич тут же направляет мяч по бровке на капитана Политано, выиграл борьбу у Райли, прострелил в пустую зону и от ноги защитника на угловой ушёл мяч. На ногу наступил Политано, но случайно, после прострела, без жёлтой.

32' Ещё один дальний удар, теперь пробил Гвардиол и попал в блок. После этого Доку в отборе успешно сыграл, мяч достался Милинковичу-Савичу.

30' Второй удар в створ наносит теперь Фоден после передачи Хусанова. Пробил плотно низом, пока что не опасно.

29' Хусанов простреливает в центр после затяжного розыгрыша мяча и мяч уходит на угловой. Фоден подаёт, но сербский вртарь всё-таки надёжен.

27' Пытаются двумя нападающими прессинговать по возможности неаполитанцы, хоть команда играет в меньшинстве.

25' Первая и вынужденная замена для «Наполи». Будут защищаться судя по замене, под овации трибун уходит Де Брюйне, бельгиец поблагодарил трибуны в ответ. Дисциплина вместо креативности.

24' Холанд мощно пробил с подачи Рейдерса, на опережение сыграл норвежец и пробил чуть выше нужного. Отметим полезность Рейдерса, очень много атак продолжает и отдаёт точные передачи.

22' Рейдерс пробил в Лоботку, обводящий удар на уровне плеча не получился. Мяч ушёл на угловой где мяч забрал после подачи Миленкович-Савич.

21' Проверка состоялась — красная карточка Ди Лоренцо. Опасный штрафной метров с 20, по центру прямо перед штрафной. Рейдерс и Фоден у мяча.

19' Доннарума со свободного удара выпнул мяч прямо на Родри, он сделал отличную передачу на Холанда и на нём сфолил Ди Лоренцо. Фол последней надежды будет проверка ВАР на красную карточку.

17' Бёкема пробил головой метров с четырёх низом, отличная подача, мяч ушёл на угловой, но рефери увидел в этом эпизоде нарушение со стороны неаполитанцев. Гвардиола слегка поталкался с Хойлундом до подачи.

16' «Наполи» атакует с фланга Политано, ничего не придумал кроме подачи с фланга, очень плотно О'Райли с ним играл и отвёл опасность на угловой.

14' Доку семенил на фланге, выдал спринт в штрафную и попал в ногу Ди Лоренцо. Будет угловой.

13' Уже не первый раз отбирают мяч после прессинга, в принципе типичный футбол от команды Гвардиолы. В прошлой атаке мяч «горожане» потеряли.

11' Спинаццола получил на фланге длинную передачу, ушёл от Хусанова дважды, очень эффектный дриблинг с разворота, подал в штрафную, но неудачно. Наблюдаем за новой атакой «Сити».

08' Угловой был неплох, Доку мяч получил на дальней штанге, но не смог принять на грудь и замешкал с ударом, даже не пробил.

08' Первый удар в створ от Рейндерса, метров с 22, с угла штрафной после передачи Доку. Удар получился под перекладину плотным, Савич перевёл на угловой мяч. Гвардиола заводит своих болельщиков.

07' Первые семь минут контролируют мяч «горожане», скорости пока что не самые высокие, но есть ощущение в том, что они поднимутся в ближайшие 10 минут.

05' Первый фол. Доку подхватил мяч в центре, но отдал не в ту зону, Холанд забежал за защитников, а Джереми отдал пас защитнику. После потери пошёл в отбор и попал по ногам защитнику. Будет свободный удар.

04' Рубен Диаш нанёс первый удар в матче, пробил после серии передач метров с 22 мимо ворот.

02' Как обычно, начинают атаки «горожане», высоко поднимаются защитники и через передачи присматриваются к соперникам, как в боксёрском поединке.

01' Обе команды начали матч с растановки 4-1-4-1. В опорных зонах, в качестве щита перед обороной будут — Родри и Лоботка.

01' Поехали, начинаем матч в Манчестере! Кевина Де Брюйне приветствовал весь стадион «Этихад», а Мактоминей и Хойлунд удостоились торжественных — бу.

До матча

21:57 Команды выходят из подтрибунного помещения. Всё готово для начала встречи. После гимна ЛЧ начинаем!

21:55 Следующий матч в ЛЧ Гвардиола и команда проведут в Монако. Для подопечных Конте будет первый домашний матч против бывшей команды Дьёкереша«Спортинга».

21:45 Матч вот-вот начнётся, команды провели разминку и готовы выйти на поле.

21:40 Стадион «Этиха́д», сегодня примет матч Лиги Чемпионов, вместимость арены — 55 097. Приятная погода для футбола, 19 градусов в центральном регионе Англии, но высокая влажность 79% и сильный ветер 13 км/ч

21:35 Стартовые составы

Наполи: Милинкович-Савич; Ди Лоренцо, Биукема, Буонджиорно, Спинаццола; Лоботка, Ангисса, Де Брйне, Политано, Мктоминей; Хойлунд.

«Манчестер Сити»: Доннарума; О'Райли, Гвардиол, Диаз, Хусанов; Родри, Доку, Фоден, Рейндерс, Бернардо Силва; Холанд

Одна из главных интриг, забьёт ли Холланд 50 мяч в ЛЧ

21:30 Матч обслуживает судейская бригада из Германии. Вашему вниманию, представляем судей сегодняшней встречи: Рефери — Феликс Звайер; асситенты рефери — Роберт Кемптер, Кристиан Диц; резервный рефери — Флориан Бадступнер; судьи ВАР — Кристиан Дингерт, Бастиан Данкерт.

«Манчестер Сити»

Пеп Гвардиола снова пытается обмануть футбольный мир и поднять над головой 4 кубок ЛЧ. Перед началом сезона Пеп слегка перестроил команду. Главная сенсация — Джанлуиджи Доннарума пришёл одна из главных звёзд Нидерландов Тиджани Рейндерс, присоединились к клубу. После провального прошлого сезона из клуба ушли два основных в прошлом игрока — Уолкер и Грилиш, также клуб покинули Джемс Мкаати и Ян Коуто.

Дела в АПЛ обстоят средне. В последней встрече удалось оправдаться перед болельщиками, «горожане» обыграли в Манчестерском дерби «дьяволов» — 3:0. До этого клуб разгромил «Вулверхэмптон» (4:0) и потерпел два поражения от «Тоттенхэма» (2:0) и «Брайтона» (2:1).

Джанлуиджи Доннарумма, рассказал, что его мама Маринелла большая поклонница «Наполи». «Я очень рад матчу, но моя мама сильно переживает, поэтому на этот раз она останется дома» — рассказал Доннарумма, выросший неподалеку от Неаполя. Игрок провёл 10 лет в академии «Наполи» после перехода в «Милан».

«Наполи»

«Наполи» прекрасно чувствуют себя в Серии А. Клуб не отпустил основных игроков и сделал выручку на Осимхене, ещё и усилился Хойлундом, Де Брюйне и другими. Прошлые чемпионы «Скудетто» идут без поражений: Три победы над «Сассуоло» 2:0, «Кальяри» 1:0 и «Фиорентиной» 3:1.

Неаполитанцев ждёт серьёзное противостояние в сегодняшней встрече. В этой паре множество параллелей, одна из них два неуступчивых гения тактики — Пеп Гвардиола и Антонио Конте. Команды Конте славится умением быстро подстроиться под ситуацию, ввести на поле нужных игроков или, поменять тактическую схему после неудачного тайма. В свою очередь Гвардиола нацелен на постоянные атаки, быстрый отбор и давление через контроль мяча. С интересом будем наблюдать за битвой двух топовых тренеров.

Ещё одна параллель — Старые соперники. «Манчестер Сити» сыграет против игроков, что хорошо их знают — Скотт Мактоминней и Расмус Хейлунд. Оба играли за «дьяволов» в эпоху Пепа, это может сыграть на руку Конте. Также Кевин Де Брюйне сыграет против своих бывших одноклубников. Кевин уже забил два мяча за новую команду.

