прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 3.75

«Манчестер Сити» встретится с «Наполи» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Поединок пройдет 18 сентября и начнется в 22:00 по мск.

«Манчестер Сити»

Перед матчем: Прошедший сезон для «горожан» получился провальным. Команда не завоевала ни одного трофея, а в Лиге чемпионов «Манчестер Сити» и вовсе вылетел на стадии 1/16 финала.

«Горожане» не могут похвастаться отличной игрой на старте нынешнего сезона. После 4-х туров в АПЛ «Манчестер Сити» занимает 8-е место с 6-ю очками в активе.

Последние матчи: В прошедшем туре чемпионата Англии команда уверенно обыграла «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:0, забивая голы в каждом тайме. До этого «Манчестер Сити» уступил «Брайтону» (1:2).

В 4-х матчах нынешнего сезона «горожане» по 2 раза выиграли и проиграли. За этот период «Манчестер Сити» также уступил «Тоттенхэму» (0:2) и обыграл «Вулверхэмптон» (4:0).

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: Аит Нури, Шерки, Ковачич, Мармуш, Калвин (у всех — травмы).

Состояние команды: «Манчестер Сити» все еще не может вернуться в свою привычную форму, где команда обыгрывала любого соперника. У «горожан» продолжается кризис, который начался в прошлом сезоне.

Несмотря на это, нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн продолжает клепать голы один за другим. В предыдущих 2-х встречах за «горожан» норвежец забил 3 гола.

«Наполи»

Перед матчем: В прошлом сезоне неаполитанцы заняли 1-е место в таблице Серии А, став чемпионами. «Наполи» опередил «Интер» буквально на 1 балл. Таким образом, команда попала в общий этап ЛЧ.

Нынешний сезон для «Наполи» также выдался довольно удачным. После 3-х туров неаполитанцы занимают 1-ю строчку, набрав максимальные 9 очков.

Последние матчи: В прошлом поединке команда в гостях обыграла «Фиорентину» со счетом 1:3. До этого «Наполи» одолел «Кальяри» (1:0), забив решающий гол на 90+5-й минуте.

У команды продолжается победная серия на старте нынешнего сезона, которая насчитывает уже 3 матча подряд. За этот отрезок «Наполи» также обыграл «Сассуоло» (2:0).

Не сыграют: Контини, Лукаку и Рахмани (у всех — травмы).

Состояние команды: «Наполи» отлично стартовал. Команда показывает образцово-показательную игру в обороне, пропустив за 3 встречи всего 1 гол при 6-и забитых.

Неаполитанцам тяжело даются матчи против «Манчестер Сити». В последних 3-х очных встречах «Наполи» дважды проиграл «горожанам» при одной победе. На сей раз итальянской команде будет тяжело проявить себя на чужом поле.

Статистика для ставок

В прошедших 3-х встречах «Манчестер Сити» дважды проиграл

У «Наполи» продолжается победная серия, которая насчитывает 3 матча подряд

«Манчестер Сити» дважды обыгрывал «Наполи» в последних 3-х очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Манчестер Сити» — 1.65, победа «Наполи» — 5.10, ничья — за 4.05.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.75 и 2.10 соответственно.

Прогноз: Неаполитанцы находятся в отличной форме, команда даст бой «Манчестер Сити» даже в гостях.

3.75 Победа «Наполи» с форой (0). Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Победа «Наполи» с форой (0) за 3.75.

Прогноз: Команды способны забить больше 2-х голов за матч.

2.20 Тотал 3 больше. Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: Тотал 3 больше за 2.20.