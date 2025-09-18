Шокирует ли «Брюгге» на старте ЛЧ «Монако»?

прогноз на футбол, Лига чемпионов, и ставка за 1.85

18 сентября в матче первого тура основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Брюгге» и «Монако». Начало игры — в 19:45 мск.

«Брюгге»

Турнирное положение: «Брюгге», в отличие от соперника, стартовал в Лиге чемпионов еще с отбора, где прошел сразу двоих соперников — «Зальцбург» и «Рейнджерс».

Команда после семи туров бельгийского первенства нового розыгрыша занимает пятую позицию и на семь очков отстает от лидера «Юнион Сент-Жиллуаз», который провел на одну игру больше.

Последние матчи: в предыдущей игре в рамках седьмого тура бельгийского чемпионата клуб на выезде потерпел поражение от «РААЛ Ла-Лувьер» с результатом 0:1.

Ранее в поединке шестого тура национального первенства коллектив уже смог набрать один балл, когда теперь в чужих стенах сыграл вничью с «Гентом» (1:1).

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированы — Сейс и Вермант, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на чемпионат Бельгии, «Брюгге» ни разу не выиграл при одной ничьей и одном поражении.

Такая форма обещает хозяевам не лучшие шансы даже на ничью, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

Йоакин Сейс, который травмирован — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов этого сезона с тремя голами.

«Монако»

Турнирное положение: «Монако», в отличие от соперника, только начинает выступления в Лиге чемпионов с основного этапа благодаря третьему месту во французской Лиге 1.

Команда по итогам четырех туров национального первенства нового розыгрыша занимает третью позицию с отставанием в три очка от лидера ПСЖ и в один балл от второго в таблице «Лилля».

Последние матчи: в своей последней игре в рамках четвертого тура французского чемпионата княжеский клуб на чужой арене одержал победу над «Осером» (2:1).

Перед этим коллектив в третьем туре национального первенства уже набрал максимум очков, когда теперь в домашних стенах переиграл «Страсбург» (3:2).

Не сыграют: травмированы — Градецки, Головин, плохая форма — Фати, Погба, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на французский чемпионат «Монако» выиграл три раза при одном поражении.

Это говорит о неплохих шансах гостей увезти домой все три очка, хотя, безусловно, это будет непросто, если учесть силу их соперника на своем поле.

Манес Аклиуш и Такуми Минамино — лучшие бомбардиры команды в Лиге 1 текущего сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Брюгге» забивали меньше 2,5 голов

в семи из восьми последних матчей «Монако» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Монако» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Монако» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.65, победа «Брюгге» — в 2.65.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.62 и 2.30.

Прогноз: в семи из восьми последних матчей гостей забивали оба соперника. При этом в данных поединках было забито больше 2,5 голов.

Оба данных сценария были реализованы и в трех из пяти последних домашних матчей хозяев.

1.85 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их трех из четырех последних матчей.

2.45 «Монако» победит Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: «Монако» победит за 2.45