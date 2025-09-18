В четверг, 18 сентября, бельгийский «Брюгге» примет «Монако» в рамках 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

45+3' «Брюгге» отдал инициативу сопернику в концовке тайма.

45+1' «Монако» переходит в одну из своих редких атаку: Кристиан Мависса навесил в штрафную, но Нордин Якерс («Брюгге») ловит мяч в руки.

45' 4 минуты добавлено к первому тайму.

43' Г-ОООООООО-Л! «Брюгге» — 3:0! Ханс Ванакен ловит мяч на ногу после скидки Карлоса Форбса и точно пробивает в дальний угол!

41' Опасный штрафной у ворот «Монако»! Христос Цолис («Брюгге») будет выполнять подачу.

Статистика матча 9 Удары в створ 1 4 Удары мимо 0 56 Владение мячом 44 3 Угловые удары 1 5 Фолы 3

39' Г-ООООООООО-Л! «Брюгге» — 2:0! Рафаэль Оньедика откликнулся на передачу Форбса и точно пробил по воротам!

38' Отличная контратака бельгийцев: Карлос Форбс («Брюгге») отдал на Христоса Цолиса, тот убрал защитника и пробил в угол — угловой.

37' Фоларин Балогун («Монако») лежит на газоне, против него сфолили — опасный штрафной у ворот хозяев.

36' Хозяева продолжают атаковать, но Ханс Ванакен («Брюгге») нарушает правила, и мяч переходит гостям.

34' «Монако» рванул вперёд после забитого гола, но опасности у ворот «Брюгге пока нет!

32' Г-ООООООО-Л! "Брюгге" — 1:0! Николо Тресольди классно открылся в центре штрафной под передачу Ханса Ванакена и легким ударом направляет мяч мимо вратаря "Монако"!

30' Угловой у ворот гостей. Христос Цолис (»Брюгге«) подает, но защитники выбивают мяч в аут.

28' Вандерсон (»Монако«) фолит в атаке на Христосе Цолисе (»Брюгге«), бельгийцы требуют карточку, но судья не увидел здесь оснований предъявить горчичник.

27' Защитник Кириани Саббе (»Брюгге«) подключился к атаке на правом фланге, отдал в штрафную под удар Цолису, тот пробил прямо в руки Филиппу Кёну (»Монако«).

25' Карлос Форбс (»Брюгге«) устраивает сольный проход и мощно бьет в ближний угол, но Филипп Кён (»Монако«) надежен.

23' Ханс Ванакен (»Брюгге«) классно отрабатывает на правом полуфланге, отдает на Христоса Цолиса, тот бьет, но промазывает — мяч летит в метре от штанги.

Ханс Ванакен globallookpress.com

22' Филипп Кён (»Монако«) уверенно ловил дальний удар Николо Тресольди (»Брюгге«), это было опасно.

21' Александар Станкович (»Брюгге«) классно отдал справа вдоль ворот гостей, но никто из партнеров его не понял.

20' Игра продолжается, у "Брюгге" новый вратарь... Посмотрим, как он себя проявит.

18' Симон Миньоле (»Брюгге«) покидает поле, вместо него выходит Нордин Якерс.

17' Вратарь "Брюгге" просит оказать ему помощь! Он вряд ли сможет продолжить игру.

16' Ламин Камара (»Монако«) попытался забросить на Фоларина Балогуна, но на выходе хорошо сыграл Симон Миньоле (»Брюгге«).

14' Рафаэль Оньедика (»Брюгге«) сфолил на половине поля гостей, "Монако" быстро разыграл.

13' Бельгийцы идут в атаку большими силами, даже защитники на половине поля "Монако".

11' Симон Миньоле (»Брюгге«) получает желтую карточку за неспортивное поведение

10' Магнес Аклиуш (»Монако«) не забивает пенальти! Вратарь потянул этот бесхитростный удар!

08' Пенальти назначает судья! Мика Биерет (»Монако«) прокинул мимо вратаря хозяев, но Симон Миньоле (»Брюгге«) его сбивает.

07' Кириани Саббе (»Брюгге«) с правой бровки начинает атаку хозяев, отдает вперед — Карлос Форбс (»Брюгге«) зарабатывает угловой.

06' На старте этой встречи бельгийцы владеют мячом около 70% времени. Они явно настроены исключительно на победу.

04' Христос Цолис (»Брюгге«) открывается в штрафной, получает пас и мгновенно пробивает в дальний угол — мяч летит в нескольких десятках сантиметров от штанги.

03' Ханс Ванакен (»Брюгге«) классно проходит по левому флангу, но навесить в штрафную не удалось, Эрик Дайер (»Монако«) заблокировал.

02' "Брюгге" взял мяч под контроль на первых минутах, но "Монако" устраивает высокий прессинг.

01' Раздается свисток арбитра! Матч "Брюгге" — "Кайрат" начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

18:43 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона "Ян Брейдел". Игра вот-вот начнется!

19:40 Сегодня в Брюгге хорошая футбольная погода, во время матча температура будет около +18℃.

19:37 Главным арбитром встречи назначен Симоне Содза из Италии.

19:35 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

19:33 Сегодняшний матч пройдет в Брюгге на стадионе "Ян Брейдел", который вмещает 29 062 зрителей.

19:30 Всем доброго футбольного вечера! Мы начинаем онлайн-трансляцию матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов между "Брюгге" и "Монако". За этой встречей вместе с вами буду следить я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

"Брюгге": Миньоле Симон, Саббе Кириани, Ордоньес Хоэль, Мехеле Брэндон, Мейер Бьорн, Оньедика Рафаэль, Станкович Александар, Ванакен Ханс, Форбс Карлос, Тресольди Николо, Цолис Христос.

"Монако": Кён Филипп, Вандерсон, Дайер Эрик, Мависса Кристиан, Кайо Энрике, Аклиуш Магнес, Бамба Аладжи, Камара Ламин, Минамино Такуми, Биерет Мика, Балогун Фоларин.

"Брюгге"

"Брюгге" попал в общий этап Лиги чемпионов через квалификацию, где сумел пройти двух соперников. Первым на пути у бельгийского клуба встал австрийский "Зальцбург", его по сумме двух встреч "Брюгге" обыграл со счетом 4:2. Следующим оппонентом был шотландский "Рейнджерс": в гостях победа (1:3), дома разгром (6:0).

В чемпионате Бельгии "Брюгге" выступает пока не очень уверенно — только шестое место после семи туров и один матч в запасе. В двух последних матчах национального первенства добыто всего одно очко: ничья с Гентом (1:1) и поражение от РААЛ (1:0).

"Монако"

"Монако" пробился в Лигу чемпионов напрямую благодаря третьему итоговому месту в чемпионате Франции в прошлом сезоне. Именно поэтому официальный встречи команда начала проводить гораздо позже своего сегодняшнего соперника.

В Лиге 1 Франции "Монако" имеет три победы и одно поражение в четырех турах. Единственная неудача произошла во встрече с "Лиллем" (0:1). Виктории были добыты над "Гавром" (3:1), "Страсбуром" (3:2) и "Осером" (2:1). В данный момент "монегаски" занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Франции.

Личные встречи

В новейшей истории соперники встречались только два раза, было это в рамках группового этапа Лиги чемпионов сезона 2018/2019. Первый матч завершился вничью (1:1), а во втором "Брюгге" разгромил соперника (4:0).

