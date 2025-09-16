Брентфорд — Астон Вилла: прогноз на матч Кубка английской лиги, ставка за 2.42

Брентфорд
Астон Вилла
«Брентфорд»
Турнирное положение: «Пчёлы» ходят в середняках АПЛ. Команда ныне находится на 12 месте турнирной таблицы.
При этом «Брентфорд» на 4 очка отстает от пятой позиции. А вот забивает команда в среднем гол за матч.
Брентфорд — Астон Вилла: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пчёлы» не уступили «Челси» (2:2).
До того команда потерпела поражение от «Сандерленда» (1:2). А вот поединок с «Борнмутом» завершился викторией (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Брентфорд» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Пчёлы» нынче выглядят не столь выгодно. Команда не побеждала в 2 своих последних матчах.
Причем «Брентфорд» традиционно неудачно противостоит «Астон Вилле». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 3 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Пчёлы» постараются воспользоваться не лучшей формой оппонента.
«Астон Вилла»
Турнирное положение: «Вилланы» старт чемпионата откровенно провалили. Команда ныне пребывает на 19 строчке турнирной таблицы.
Причем «Астон Вилла» в 4 первых турах набрала всего 2 очка. Команда при этом не забила еще ни одного мяча в АПЛ.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела относительно удачно. «Вилланы» не уступили «Эвертону» (0:0).
До того команда потерпела поражение от «Кристал Пэласа» (0:3). А вот чуть ранее она минимально уступила «Брентфорду».
При этом «Астон Вилла» в 5 своих последних поединках добыла лишь 2 ничьих. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Вилланы» нынче пребывают в ужасных кондициях. Команда не забивала в 4 своих последних поединках.
При этом «Астон Вилла» имеет огромные проблемы в плане реализации. Да и оборона частенько допускает простейшие ошибки.
Тем не менее, «вилланы» явно постараются пройти как можно дальше в Кубке лиги. Да и желание отомстить «пчёлам» за недавнюю коллизию огромная.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда способна найти свои шансы на контратаках.
Статистика для ставок
- «Астон Вилла» не забивала в 4 своих последних матчах
- «Брентфорд» не побеждал в 2 своих последних поединках
- «Пчёлы» три недели назад одолели «вилланов» (1:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.42. Ничья оценена в 3.55, а победа оппонента — в скромные 2.78.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.67 и 2.18.
Прогноз: «Вилланы» намерены исправиться за свои последние неудачи, и уж точно будут максимально активно атаковать.
Номинальные гости намерены пробиться в следующий раунд турнира, к тому же «пчёлы» нынче не блещут стабильностью.
Ставка: Победа «Астон Виллы» за 2.42.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.32