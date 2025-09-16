Брентфорд — Астон Вилла: прогноз на матч Кубка английской лиги, ставка за 2.42

16 сентября в 1/16 финала Кубка английской лиги по футболу сыграют «Брентфорд» и «Астон Вилла». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Брентфорд» — «Астон Вилла», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Брентфорд»

Турнирное положение: «Пчёлы» ходят в середняках АПЛ. Команда ныне находится на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Брентфорд» на 4 очка отстает от пятой позиции. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пчёлы» не уступили «Челси» (2:2).

До того команда потерпела поражение от «Сандерленда» (1:2). А вот поединок с «Борнмутом» завершился викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Брентфорд» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Пчёлы» нынче выглядят не столь выгодно. Команда не побеждала в 2 своих последних матчах.

Причем «Брентфорд» традиционно неудачно противостоит «Астон Вилле». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Пчёлы» постараются воспользоваться не лучшей формой оппонента.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Вилланы» старт чемпионата откровенно провалили. Команда ныне пребывает на 19 строчке турнирной таблицы.

Причем «Астон Вилла» в 4 первых турах набрала всего 2 очка. Команда при этом не забила еще ни одного мяча в АПЛ.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела относительно удачно. «Вилланы» не уступили «Эвертону» (0:0).

До того команда потерпела поражение от «Кристал Пэласа» (0:3). А вот чуть ранее она минимально уступила «Брентфорду».

При этом «Астон Вилла» в 5 своих последних поединках добыла лишь 2 ничьих. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Вилланы» нынче пребывают в ужасных кондициях. Команда не забивала в 4 своих последних поединках.

При этом «Астон Вилла» имеет огромные проблемы в плане реализации. Да и оборона частенько допускает простейшие ошибки.

Тем не менее, «вилланы» явно постараются пройти как можно дальше в Кубке лиги. Да и желание отомстить «пчёлам» за недавнюю коллизию огромная.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда способна найти свои шансы на контратаках.

Статистика для ставок

«Астон Вилла» не забивала в 4 своих последних матчах

«Брентфорд» не побеждал в 2 своих последних поединках

«Пчёлы» три недели назад одолели «вилланов» (1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.42. Ничья оценена в 3.55, а победа оппонента — в скромные 2.78.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.67 и 2.18.

Прогноз: «Вилланы» намерены исправиться за свои последние неудачи, и уж точно будут максимально активно атаковать.

Номинальные гости намерены пробиться в следующий раунд турнира, к тому же «пчёлы» нынче не блещут стабильностью.

Ставка: Победа «Астон Виллы» за 2.42.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.32