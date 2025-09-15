Нефтехимик — Енисей. Ставка (к. 1.71) и прогноз на Первую лигу 15 сентября 2025 года

2-й таймРома— ТориноОнлайн
    Кирилл Новиков
    15 сентября в 10-м туре Первой лиги чемпионата России по футболу сыграют «Нефтехимик» и «Енисей». Начало встречи — 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Нефтехимик» — «Енисей», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Россия. Первая лига 15 Сентября 2025 года

    Нефтехимик

  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 18:30 Енисей

    Енисей

  • Красноярск
    •

    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: пока «Нефтехимик» с 8 очками идет на 14-м месте в таблице Первой лиги.

    Последние матчи: в 9-м туре «Нефтехимик» провел неплохой матч против одного из лидеров «Урала» и отобрал у него очки, сыграв вничью на выезде со счетом 1:1. Автором единственного гола стал центральный защитник Толстопятов.
    Ранее было домашнее поражение от «Родины» (1:5) и ничья с «Челябинском» (1:1).

    • Не сыграют: потерь нет.

    Состояние команды: после серии неудачных матчей Кирилл Новиков изрядно перетасовал состав и поставил на ворота Тимофея Кашинцева, для которого эта игра стала первой в сезоне. Он в итоге и стал одним из героев прошлого тура.

    «Енисей»

    Турнирное положение: после 9 матчей у «Енисея» 9 очков и 13-я позиция в таблице Первой лиги.

    Последние матчи: матч против «Родины» для команды Андрея Тихонова откровенно не получился. Соперник играл намного лучше и взял заслуженные три очка, забив по голу в каждом из таймов.

    До этого была ничья с «Шинником» (0:0) и победа дома над «Соколом» (1:0).

    Не сыграют: травмированы — Иванов (п), Огиенко (п).

    Состояние команды: этот сезон для «Енисея» получается очень сложным и неоднозначным. Многие новички не смогли заменить прежних лидеров, а защита в некоторых матчах напоминает проходной двор. При этом в атаке есть серьезные проблемы и всего 6 забитых мячей. Например, у Окладникова вообще 0 голов, сейчас он плотно присел на лавку.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне «Енисей» был сильнее (1:0, 2:0)

    • В позапрошлом «Нефтехимик» дома сыграл вничью (0:0), а на выезде уступил (0:2)

    • Годом ранее были ничьи (1:1, 2:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Нефтехимика» дают 2,45, а на «Енисей» — 3.0, ничью букмекеры оценивают в 2,90.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,50, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,40.

    Прогноз: после ничьи в прошлом туре с «Уралом» нижнекамцы получили заряд уверенности, а Кирилл Новиков немного успокоился. На своем специфическом поле «Нефтехимик» будет играть от обороны в надежде на контратаки, а «Енисей» заберет мяч и будет владеть инициативой, но забить будет очень сложно.

    Основная ставка: победа «Нефтехимиика» с форой 0 за 1,71.

    Прогноз: также можно попробовать более рисковый прогноз, что гости не смогут поразить ворота.

    Дополнительная ставка: «Енисей» не забьет за 2,60.

