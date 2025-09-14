ПСЖ — Ланс: прогноз на Лигу 1 и ставка на матч за 1.87

«ПСЖ» встретится с «Лансом» в матче 4-го тура французской Лиги 1. Поединок пройдет 14 сентября и начнется в 18:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «ПСЖ» — «Ланс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«ПСЖ»

Турнирное положение: парижане после 3-х туров лидируют в Лиге 1, набрав 9 очков. Разница мячей положительная — 8 забитых и 3 пропущенных.

Последние матчи: в последней встрече парижане в гостях разгромили «Тулузу» — 6:3

До этого «ПСЖ» одержал победы над «Анже» (1:0) и «Нантом» (1:0).

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «ПСЖ» однозначно считается главным фаворитом в Лиге 1 и почти наверняка станет чемпионом страны без особой конкуренции.

После победы в Лиге чемпионов, однозначно, главной задачей команды будет защитить свой титул в Европе

«Ланс»

Турнирное положение: «Ланс» набрал 6 очков в 3-х встречах и занимает 5-ю позицию в турнирной таблице при разнице мячей 5:3.

Последние матчи: в последней встрече «Ланс» на своем поле обыграл игравший чуть менее половины встречи в меньшинстве «Брест» — 3:1.

До того «Ланс» одержал победу над «Гавром» (2:1) и проиграл «Лиону» (0:1).

Состояние команды: подопечные Пьера Сажа после поражения на старте сезона одержали две победы кряду и вполне способны продолжить борьбу за место в Лиге чемпионов на будущий год.

Стоит также отметить, что «кроваво-золотые» пока испытывают некоторые трудности в играх с командами того же уровня и вполне стоит ожидать, что «Ланс» не сможет выйти в главный европейский турнир клубного футбола.

Статистика для ставок

«ПСЖ» не проигрывает «Лансу» в 6 последних матчах

В прошлом сезоне парижане выиграли все встречи с минимальной разницей

«Ланс» не забивал «ПСЖ» более одного мяча с 2006 года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «ПСЖ» — 1.35, победа «Ласна» — 7.80, ничья — за 6.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.36 и 3.05 соответственно.

Прогноз: «ПСЖ» выглядит явным фаворитом в матче, но игры с «Лансом» не получаются результативными

Ставка: Тотал меньше 3.5 за 1.87

Прогноз: учитывая определенные проблемы «ПСЖ» в обороне, стоит ожидать, что «Ланс» сможет-таки забить один гол в матче

Ставка: «Ланс» забьет 1 гол за 2.38