    Жоао Педро«Брентфорд» — «Челси». Онлайн, прямая трансляция Эдуард СперцянСперцян, Вендел и ещё 5 главных трансферов РПЛ, сорвавшихся летом 2025 года Рубен Аморим и Пеп ГвардиолаХудшее дерби Манчестера: почему от «Юнайтед» и «Сити» не стоит ждать шоу
  • 21:49
    • «Краснодар» выиграл у «Акрона» и вернул себе лидерство в РПЛ
  • 21:33
    • Дубль Кейна помог «Баварии» обыграть «Гамбург» в матче Бундеслиги
  • 21:25
    • «Тоттенхэм» в гостях разгромил «Вест Хэм» в матче АПЛ
  • 21:10
    • Педро — в стартовом составе «Челси» на матч АПЛ против «Брентфорда»
  • 20:59
    • «Ювентус» вырвал победу у «Интера» в матче Серии А
  • 19:15
    • «Реал» в меньшинстве победил «Реал Сосьедад»
  • 19:05
    • Костромской «Спартак» вырвал победу у «Арсенала» и вышел в лидеры Первой лиги
    «Ланс» даст бой «ПСЖ» в гостях?

    ПСЖ — Ланс: прогноз на Лигу 1 и ставка на матч за 1.87

    Прогноз и ставки на «ПСЖ» — «Ланс»
    Ашраф Хакими
    «ПСЖ» встретится с «Лансом» в матче 4-го тура французской Лиги 1. Поединок пройдет 14 сентября и начнется в 18:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «ПСЖ» — «Ланс», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Франция. Лига 1 14 Сентября 2025 года

    ПСЖ

  • Париж
    •  ПСЖ 18:15 Ланс

    Ланс

  • Ланс
    «ПСЖ»

    Турнирное положение: парижане после 3-х туров лидируют в Лиге 1, набрав 9 очков. Разница мячей положительная — 8 забитых и 3 пропущенных.

    Последние матчи: в последней встрече парижане в гостях разгромили «Тулузу» — 6:3

    ПСЖ — Ланс: коэффициенты букмекеров

    До этого «ПСЖ» одержал победы над «Анже» (1:0) и «Нантом» (1:0).

    Состояние команды: «ПСЖ» однозначно считается главным фаворитом в Лиге 1 и почти наверняка станет чемпионом страны без особой конкуренции.

    После победы в Лиге чемпионов, однозначно, главной задачей команды будет защитить свой титул в Европе

    «Ланс»

    Турнирное положение: «Ланс» набрал 6 очков в 3-х встречах и занимает 5-ю позицию в турнирной таблице при разнице мячей 5:3.

    • Последние матчи: в последней встрече «Ланс» на своем поле обыграл игравший чуть менее половины встречи в меньшинстве «Брест» — 3:1.

    До того «Ланс» одержал победу над «Гавром» (2:1) и проиграл «Лиону» (0:1).

    Состояние команды: подопечные Пьера Сажа после поражения на старте сезона одержали две победы кряду и вполне способны продолжить борьбу за место в Лиге чемпионов на будущий год.

    Стоит также отметить, что «кроваво-золотые» пока испытывают некоторые трудности в играх с командами того же уровня и вполне стоит ожидать, что «Ланс» не сможет выйти в главный европейский турнир клубного футбола.

    Статистика для ставок

    • «ПСЖ» не проигрывает «Лансу» в 6 последних матчах

    • В прошлом сезоне парижане выиграли все встречи с минимальной разницей

    • «Ланс» не забивал «ПСЖ» более одного мяча с 2006 года

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «ПСЖ» — 1.35, победа «Ласна» — 7.80, ничья — за 6.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.36 и 3.05 соответственно.

    Прогноз: «ПСЖ» выглядит явным фаворитом в матче, но игры с «Лансом» не получаются результативными

    Ставка: Тотал меньше 3.5 за 1.87

    Прогноз: учитывая определенные проблемы «ПСЖ» в обороне, стоит ожидать, что «Ланс» сможет-таки забить один гол в матче

    Ставка: «Ланс» забьет 1 гол за 2.38

