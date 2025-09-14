В воскресенье, 14 сентября, «ПСЖ» принимает «Ланс» в матче 4-го тура французской Лиги 1. Начало игры — в 18:15 МСК. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция.

50' Витинья шёл по центру к чужой штрафной, не найдя адресата пробил полузащитник гостей. Слишком долго действовал в итоге плеймейкер «ПСЖ», и удар был накрыт.

47' «Ланс» завладел мячом на первых минутах, но ненадолго. Стартовый штурм гостей не удался.

46' Парижане классическим розыгрышем со своей половины отправляют мяч за пределы поля на чужой половине.

46' Сима вышел на поле вместо Гилавоги у «Ланса».

46' Начинается второй тайм.

45+5' Заканчивается первый тайм. 1:0.

45+4' В позиционной атаке хозяева.

45+3' Контратака «ПСЖ», возглавляемая Барколя на левом фланге не прошла. Игра притихла.

45+2' Товен и Агилар закрутили неплохую комбинацию. Снова будет угловой. На последних минутах тайма атакует «Ланс».

45+1' Оригинальный розыгрышь, но точности не хватило гостям.

45+1' Товен заработал опасный для подачи штрафной на правом фланге.

45+1' 4 минуты добавляет судья к первому тайму.

45' Неудачно принял Забарный мяч на перехвате и подарил «Лансу» возможность атаковать с левого фланга. Навес не удался, но на подборе пока ещё гости.

43' Много ошибок в завершающей стадии, на последнем. Там где может быть действительно опасно на передний план выходит оборона гостей и хозяев.

42' Неплохо играет Шевалье ногами при розыгрыше мяча.

41' Товен попытался пройти на дриблинге Заира-Эмри на левом фланге — неудачно. Аут.

39' ] Барколя снова взорвал левыфй фланг и покатил в центр на забегавшего Рамоса. Нападающий сборной Португалии попытался заработать пенальти, но заработал лишь жёлтую карточку за симуляцию.

37' Эдуар замыкал навес в центре штрафной, но неудачно подставил ногу, и мяч оказался в руках Шевалье.

37' Мяч на половине «Ланса», но до опасности пока далеко. Посмотрим, чем ответят гости в последнем отрезке тайма.

36' Навес Витиньи со штрафного перехватывает оборона «Ланса».

35' Сбавили темп хозяева, пока владение мячом происходит по всему периметру поля.

32' Мбайе расположился на правом фланге, где до замены играл Кварацхелия.

31' И едва не забивает Мбайе, только-только вышедший на замену! Риссер был хорош на выходе, сократив угол обстрела.

30' Мбайе выходит на поле вместо Кварацхелии. Судя по ссадинам на икроножной мышце, Хвиче досталосьь прилично.

30' Угловой «Ланса»: передача Товена не находит адресата в чужой штрафной.

28' Хвича Кварацхелия на газоне. Прихрамывая покидает грузин поле. Неужели очередная травма в атаке у «ПСЖ» перед стартом Лиги Чемпионов?

27' Выход «Ланса» в контратаку после углового «ПСЖ» завершился опасным моментом у ворот хозяев. опаснейший прострел с левого фланга перехватил Забарный.

26' Хвича получил неплохой пас за спину, но его догнал всётот же Сарр и отобрал мяч в последний момент.

25' Пока чаще единоборства на фланге мы видим.

23' Хозяева пытаются усыпить гостей владением и забить второй, резким выпадом. «Ланс», понимая это, пока сел глубже в оборону.

22' Снова удачно в защите играет Сарр. На сей раз он опередил Хакими, сыграв на перехвате.

21' Барколя, играющий на левом фланге, решил попытать удачу на правом. Сарр прервал его дриблинг.

19' Не удалось Хвиче поднять мяч при подаче углового, и гости легко вынесли мяч из штрафной.

19' Штрафной удар — Ли Кан Ин попадает в стенку.

18' Флорьян Товен получает жёлтую карточку за слишком явное нарушение на Эрнандесе. Опасный штрафной для хозяев.

15' ГОООЛ! 1:0! Наконец нашли парижане ключи к чужим воротам, и Брэдли Барколя открывает счёт! Слишком много пространства и времени дали молодому таланту на углу штрафной защитники «Ланса» и Барколя исполнил, положив мяч в дальнюю девятку ворот Риссера.

13' Барколя красиво в одно касание обыграл двоих, сместившись в центр с левого фланга, но его последний пас на Рамуша не удался. Нападающего встретили сразу же два защитника гостей.

11' Неплохо выглядит команда Пьера Сажа на первых минутах. Удачная игра на подборе позволяет им отодвинуть игру от своих ворот. Пока матч равный.

09' Товен после розыгрыша свободного в чужой штрафной пробил мощнейшим ударом, но Шевалье грудью совершил сейв!

08' Свободный удар у ворот «ПСЖ»! Товен у мяча. Шевалье взял мяч в руки после передачи одноклубника Беральдо.

07' Наконец вышли хозяева в чужую треть. Пас Барколя с левого фланга в центр штрафной был разгадан защитником «Ланса».

06' Игра возобновлена и хозяева контролируют мяч.

04' Крепко досталось Кварацхелии. Матч остановлен, вингеру «ПСЖ» требуется помощь медбригады.

03' Кварацхелия на дриблинге придерживал мяч. Соперники вынуждали его смещаться ближе к своей половине и, в конце концов, грузин получил по ногам. Нарушение правил.

02' Гради нарушает правила на Ли Кан Ине.

01' Довольно быстро «ПСЖ» завладел мячом. «Ланс», в свою очередь, агрессивен в прессинге на чужой половине.

01' Гости начинают с центра поля и пока мяч у них.

01' Судья даёт свисток и запускает секундомер! Матч начинается!

До матча

18:09 Футболисты уже в подтрибунном помещении и готовятся выйти на поле.

18:05 Матч пройдёт на стадионе «Парк де Пренс», вмещающем 48712 зрителя.

17:55 «ПСЖ»: Шавалье, Хакими, Беральдо, Забарный, Эрнандес, Витинья, Ли Кан Ин, Заир-Эмри, Кварацхелия, Рамуш, Баркола

17:55 «Ланс»: Риссер, Байду, Сарр, Гради, Агилар, Сангаре, Товен, Удол, Томассон, Гилавоги, Эдуар

17:45 Судья матча — Жереми Пиньяр. В среднем он показывает 4.4. жёлтые карточки за матч и назначил 7 пенальти в прошлом сезоне.

«ПСЖ»

Триумфаторы предыдущего сезона, обладатели требла — «ПСЖ» без раскачки начали новый сезон, едва успев отпраздновать первый в своей истории трофей Лиги Чемпионов. Команда Луиса Энрике отправилась на Клубный чемпионат мира в США, где задержалась до самого конца, уступив в финале «Челси». Таким образом, у парижан не было много времени на восстановление. В матче за Суперкубок УЕФА они испытывали проблемы до последних минут, но сумели проявить характер и отыгрались со счёта 0:2 на последних минутах и в итоге победили «Тоттенхэм» в серии пенальти, завоевав очередной трофей. Во внутреннем чемпионате в первых двух турах были одержаны минимальные победы: над «Нантом» в гостях и над «Анже» дома. И лишь в последнем туре, перед международной паузой, в матче с «Тулузой» мы увидели привычный нам «Париж», закидывающий соперника голами.

Вообще говоря, перерыв на матчи сборных явно не пошёл на пользу парижанам и обернулся скандалом. «ПСЖ» на официальном сайте опубликовал заявление, в котором выразил недовольство сборной Франции, проигнорировавшей рекомендации клуба о допустимой нагрузке для нападающих Усмана Дембеле и Деззире Дуэ. Оба игрока получили травмы, находясь в расположении «трёхцветных» и не смогут помочь команде в предстоящей игре. Ожидается, что вместо них в тройке нападения вместе с Хвичей Кварацхелией мы увидим Брэдли Барколя и Гонсало Рамуша. Это будет далеко не единственное изменение в составе команды: испытывающего мышечные проблемы Фабиана Руиса в средней линии скорее всего заменит Уоррен Заир-Эмри. В обороне также возможна ротация: вернувшиеся из расположения сборных позднее остальных Маркиньос и Вильям Пачо, также могут остаться на скамейке запасных. В этом случае заменить их могут Лукас Беральдо и новичок команды Илья Забарный. Уже в среду «ПСЖ» предстоит игра в Лиге чемпионов против «Аталанты», поэтому варианты с ротацией состава от Луиса Энрике видятся вполне закономерным выходом из сложившегося положения. К слову, сам испанский специалист тоже скорее всего не сможет присутствовать на бровке в этом матче, так как и он недавно умудрился получить травму, упав с велосипеда.

«Ланс»

«Ланс» неплохо начал новый сезон под руководством нового тренера Пьера Сажа. Проиграв дома «Лиону» — своей бывшей команде в первом туре со счётом 0:1, Саж всё же сумел выправить ситуацию: во втором туре на выезде был обыгран Гавр (1:2), а в третьем туре дома был повержен «Брест» (3:1). Тренер гостей, надеясь отобрать очки у фаворита постарается извлечь выгоду из ослабленного состава парижан и победного импульса последних двух матчей своей команды. «Ланс» забивал в шести из пяти последних своих визитов в Париж ,и несмотря на то, что серия поражений затянулась, теперь гости будут черпать уверенность в способности «Тулузы» забить три гола команде Энрике до перерыва.

У «Ланса» относительно здоровый состав, хотя ожидается, что Джоаннер Чавес не выйдет на поле из-за травмы лодыжки. Место травмированного Дейвера Мачадо на левом фланге скорее всего займёт Маттьё Юдоль. За клуб могут дебютировать атакующие игроки: Абдалла Сима, перешедший из «Брайтона» и Одсонн Эдуар, покинувший недавно «Кристал Пэлас». Также ожидается появление на поле ещё одного новичка, чемпиона мира 2018 года — Флорьяна Товена, вернувшегося во Францию из «Удинезе» и уже успевшего отличиться за свой новый клуб.

Личные встречи

Эти команды играли друг с другом 93 раза за всю историю противостояний: 46 побед за «ПСЖ», 25 — за «Лансом» и 22 игры закончились ничейным результатом. В прошлом сезоне столичный клуб выиграл оба матча с минимальным перевесом (1:0 и 2:1).

